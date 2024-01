Kolumnist izraelskog Haaretza Gideon Levy : Izraelska propaganda prodaje laži da je narod bez zemlje došao u zemlju bez naroda (Video)

Kolumnist i novinar izraelskog Haaretza Gideon Levy je u večerašnjem ekskluzivnom gostovanju u emisiji Izvan okvira na N1 poručio da ne vidi da će ni Izrael a niti Hamas u skorije vrijeme ući u pregovore kako bi zaustavili konflikt.

“Sjeverni front je opasniji od Južnog. Ako dođe do potpunog rata Izraela i Hezbollaha nisam siguran da bismo mogli imati ovaj razgovor, jer bi cijeli Izrael bio pod prijetnjom stalnog raketiranja”, kazao je Levy na početku razgovora.

Kada je riječ o potencijalnom sukobu sa Hezbollahom, Levy ističe da ukoliko bi došlo do tog sukoba – vidjeli bismo stvari koje do sada nismo.

“Ministar vanjskih poslova Libana nažalost nije dovoljno relevantan, jer Hezbollah je prava snaga. Oni ne slušaju ni vladu ni premijera, djeluju nezavisno. Oni su snaga Irana, a ne snaga libanske vlade. Ako bi se desio rat sa Hezbollahom, vidjeli bismo stvari koje do sada nismo. Držimo palčeve da se to ne desi”.

“Hezbollah djeluje u slobodnoj zemlji, a Hamas u kavezu”

Levy je kazao da je Gaza u proteklih 16 godina pretvorena u kavez.

“Hezbollah djeluje u slobodnoj zemlji, Hamas djeluje u kavezu. Gaza je kavez u proteklih 16 godina nakon što je Izrael nametnuo opsadu Gaze. Hezbollah ne živi pod okupacijom, ne možemo ta dva fronta posmatrati kao jednaka“.

Ispričao je kako je 1993. bio u Sarajevu i godinama je bio siguran da je tu vidio najveće grozote.

“Mnogo toga možemo izgubiti kroz borbu sa neprijateljima, Gaza je pod strašnim napadima. Ja sam 1993. bio u Sarajevu pod opsadom i mnogo godina sam mislio da sam tu vidio najveće grozote, ali ono što se sada dešava u Gazi je gore usuđujem se reći od onoga što se desilo u Sarajevu 1993. godine“.

Iz jednog rata smo ušli u drugi, dodaje Levy.

“Niko ne govori o miru trenutno u Izraelu, Palestini. To nije ponuđeno još. Mi smo išli iz jednog rata u drugi, samo je nekoliko godina prolazilo između ratova. U Sarajevu 1993. nisam vjerovao da će se ikada postići mir, a onda sam došao 2003. i nisam mogao vjerovati šta vidim. 1993. je to bilo nezamislivo. Možda se to i desi ovdje, ali problem je dublji“.

“Sukob nije počeo 7. oktobra”

Novinar lista Haaretz je kazao je aktuelni sukob datira mnogo ranije od 7. oktobra prošle godine.

“Sukob nije počeo 7. oktobra prošle godine, ovo je jedinstven fenomen u kojem je jedan narod živio u svojoj zemlji. Onda je došao drugi narod i rekao da je Bog njima obećao tu zemlju. Ljudi koji su bili žrtve Holokausta su stigli u ovu zemlju i počeo je rat koji se do sada nije zaustavio oko toga čija je ovo zemlja. Kada obje strane shvate da oba naroda imaju pravo na ovu zemlju, onda možemo pričati o miru. Ne vidim da će ijedna strana ući u pregovore. Moramo ponovo pokrenuti sve što radimo“.

“Ko su Izraelci da odlučuju umjesto Palestinaca gdje će živjeti? Otkud nam pravo da premještamo ljude? Taj način razmišljanja da možemo premjestiti nekog negdje. Čak ni Srbija nije tako razmišljala, da može doći i preseliti narod iz BiH. Palestinci su rođeni u Palestini i tu će ostati. Ne trebamo premještati ljude nego trebamo premjestiti svoje razmišljanje, ovdje moramo živjeti ravnopravno a ne odvojeno“, kazao je Levy.

Potom je ispričao kako funkcioniše izraelska propaganda.

“Izraelska propaganda je vrlo učinkovita. Ako danas kažete da je izraelska okupacija nezakonita, bićete optuženi za antisemitizam. Druga stvar, izraelska propaganda prodaje laži da je narod bez zemlje došao u zemlju bez naroda. To nije tačno. Narod bez zemlje je došao u zemlju koja ja imala narod, Palestince. Nema nikakvih dokaza da Izrael želi mir, da, želi mir ali pod svojim uslovima“.

“Ne možete napadom od 7. oktobra opravdati napade na Gazu”, dodao je.

Još je kazao kako većina izraelske javnosti želi da se trenutni rat nastavi.

“Trenutno postoji generalni konsenzus u izraelskom društvu koje podržava nastavak ovog rata. Većina javnosti želi da se rat nastavi. Nije to više pitanje ko donosi odluke. Ja imam slobodu da izrazim mišljenje i ne mogu se žaliti. Prave žrtve su u Gazi”.

