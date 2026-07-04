Kolumbijska fudbalska reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u šesnaestini finala pobijedila Ganu rezultatom 1:0.

Jedini i odlučujući gol na utakmici postigao je Jhon Arias u 14. minuti. Arias je sjajno reagirao na centaršut Luisa Suáreza i iz blizine savladao ganskog golmana te doveo Južnoamerikance u rano vodstvo.

Utakmica u Kansas Cityju odigrana je u teškim i vlažnim uslovima na temperaturi od 31 °C. Kolumbijci su veći dio utakmice kontrolirali igru ​​i stvarali opasnije šanse, a gol Luisa Diaza u drugom poluvremenu poništen je zbog ofsajda nakon VAR provjere.

Gana je pokušala pritisnuti i izjednačiti u posljednjim minutama utakmice, ali je odbrana predvođena Jhonom Lucumijem i Davinsonom Sánchezom izdržala sve nalete afričke reprezentacije.

Ovom pobjedom, Kolumbija je nastavila uspješan niz na prvenstvu i osigurala mjesto među 16 najboljih. Njihov sljedeći protivnik u osmini finala bit će reprezentacija Švicarske, protiv koje će igrati u utorak u Vancouveru.

(Kliker.info-agencija)