Koalicija ‘Pod lupom’: Posmatrači zabilježili teže oblike izbornih nepravilnosti

Koalicija “Pod lupom” objavila je najnovije ključne nalaze posmatranja izbornog dana koji se odnose na proces glasanja na ponovljenim izborima u RS-u, izlaznost i izborne nepravilnosti do 15 sati. Preliminarni nalazi posmatranja ukazuju na ponavljanje izbornih nepravilnosti poznatih iz ranijih izbornih ciklusa, uz nove izolovane incidente koji narušavaju integritet izbora na pojedinim biračkim mjestima.

Direktni nalazi posmatrača potvrđuju teže oblike izbornih nepravilnosti, uključujući nezakonite pritiske na birače, nagovaranje na glasanje za određenog kandidata, organizovani transport birača, indicije o politički povezanim predsjednicima biračkih odbora, kao i nepravilnosti u vezi s pružanjem pomoći biračima, koje narušavaju tajnost i slobodu glasanja.

Novi presjek stanja do 15 sati pokazuje da se tradicionalne izborne nepravilnosti i proceduralni propusti ponavljaju u sljedećem obimu: porodično glasanje (na 47,9% biračkih mjesta), vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu na Izvodu iz CBS-a (40,8%), pružanje pomoći većem broju birača da glasaju u kabini (23,5%) i pomoć drugog lica pri glasanju bez dokaza (20,4%)

Na 15 biračkih mjesta zabilježene su primjedbe posmatrača na rad biračkih odbora.

Tokom dana, u javnom diskursu šire se informacije o nagovaranjima na glasanje za određenog kandidata, kupovini glasova, vođenju paralelnih evidencija o izlaznosti birača, kao i o napadima na posmatrače u pojedinim lokalnim zajednicama. Koalicija ‘Pod lupom’ ističe da njeni posmatrači, u skladu sa jasno definisanom metodologijom, ne napuštaju biračka mjesta na koja su raspoređeni te da se navedeni slučajevi u pravilu odnose na dešavanja izvan samih biračkih mjesta.

Ipak, Koalicija aktivno prati ove navode, evidentira ih kao informacije iz sekundarnih izvora i na osnovu njih će djelovati nakon provjere svih relevantnih informacija i prikupljanja dokaza.

Zabilježena izlaznost na ponovnim prijevremenim izborima na biračkim mjestima gdje su posmatrači Koalicije ‘Pod lupom’ do 15 sati je 38,1 posto. Poređenja radi, izlaznost na prethodnim Opštim izborima 2022. u Republici Srpskoj do 15 sati je bila 39 posto, a na prijevremenim izborima održanim 23.11.2025. godine izlaznost je bila 26 posto. Očigledno je i u skladu sa nalazima o izlaznosti u 11 sati da će izlaznost biti približna onoj na prethodnim Općim izborima.

Iz Koalicije ‘Pod lupom’ su istaknuli da svaka prijava izborne nepravilnosti doprinosi poštenijem izbornom procesu.

– Pozivamo sve građane i građanke da, ukoliko primijete bilo kakvo odstupanje od pravila, odmah to prijave putem besplatne linije 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža – naveli su iz Koalicije ‘Pod lupom’.

(Kliker.info-Fena)