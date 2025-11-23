Koalicija “Pod lupom : 19 težih oblika izbornih nepravilnosti, izlaznost znatno niža nego 2022.

Koalicija “Pod lupom” objavila je ključne nalaze posmatranja izbornog dana do 12:00 h na osnovu izvještaja svojih posmatrača/ica raspoređenih na otprilike svakom petom biračkom mjestu širom Republike Srpske.

Do 12:00 sati, Koalicija „Pod lupom“ je zabilježila 19 težih oblika izbornih nepravilnosti koje se odnose na: 6 slučajeva manjka izbornog materijala, 5 slučajeva kršenja izborne šutnje, 2 slučaja zabrane posmatranja izbora, 2 slučaja nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja, 2 biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora i po 1 slučaj pritisaka na birače i fotografisanja na biračkom mjestu.

Izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje koje je zabilježeno na 23,7% biračkih mjesta. Kao proceduralni propust zabilježeno je vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu na Izvodu iz CBS-a. Od 1 – 10 slučajeva ovog propusta zabilježeno je na 20% biračkih mjesta, dok je više od 10 slučajeva zabilježeno na 0,9% biračkih mjesta.

Dvije primjedbe na biračkim mjestima

Birači koji su koristili pomoć drugog lica pri glasanju nisu imali dokaz da im je pomoć pri glasanju zaista potrebna na 22% biračkih mjesta. Posmatrači su zabilježili i da jedna osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju u kabini na 9,7% biračkih mjesta.

Glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata je dopušteno na 4 biračka mjesta.

Na jednom biračkom mjestu je ugrožena tajnost glasanja.

Posmatrači su uložili 2 primjedbe na biračkim mjestima, a Koalicija „Pod lupom“ je do sada podnijela 7 inicijativa CIK-u za postupanje po službenoj dužnosti u vezi izbornih nepravilnosti i jedan prigovor GIK-u Banja Luka.

Izlaznost do 11:00 h

Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Prijevremenim izborima do 11:00 h je 10.4% (sa marginom statističke greške od +/- 0,05% na intervalu od 0,95 procentne tačnosti). Poređenja radi, izlaznost na prethodnim Opštim izborima 2022. u Republici Srpskoj do 11:00 h je bila 17%.

Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali građane i građanke da prijave sve izborne nepravilnosti koje uoče putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“.

(Kliker.info-FTV)