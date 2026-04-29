Ko su Perica i Senad, optuženi za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića i ko su nalogodavci
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv dvojice osumnjičenih zbog sumnje da su bacili bombu na kuću poznatog pjevača Zdravka Čolića na Dedinju. Istovremeno, postupak protiv trećeg osumnjičenog, Marka A., koji je uhapšen nekoliko dana nakon napada, obustavljen je.
Marko A. jučer je pušten na slobodu, nakon čega se oglasila i njegova advokatica.
Napad na kuću Zdravka Čolića dogodio se 3. februara u ranim jutarnjim satima, a već narednog dana uhapšeni su osumnjičeni.
Nakon hapšenja trojice muškaraca, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopćilo je da je pokrenuta istraga protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su bacili bombu na Čolićevu kuću, kao i protiv Marka A., koji im je, kako se navodi, pomogao stavljanjem eksplozivnih naprava na raspolaganje.
Ko stoji iza napada još uvijek nije utvrđeno.
