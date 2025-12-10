Ko je Zijad Krnjić o kojem bruji politička scena: Imenovao ga Novalić, kritikuju ga SNSD i HDZ, a ograđuje i Trojka

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnjić našao se u centru pažnje zadnjih dana nakon što je više puta odbio da dadne saglasnost na izmjene Pravilnika, koje su bile potrebne za preraspodjelu službenika kako bi se mogao otvoriti novi granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci.

Iako je u prethodnom periodu bio poprilično neprimjetan, o njemu ovih dana bruje svi mediji, a on je svoju odluku prvo pravdao time da ne želi na telefonskoj sjednici da odlučuje, pa je onda na redovnoj sjednici srušio to pitanje jer su članovi Upravnog odbora iz RS srušili tačku o preraspodjeli novca, prema kojoj bi RS trebala isplatiti Federaciji BiH skoro 100 miliona KM.

Iako ove dvije tačke nisu povezane, on je insistirao na tome i od otvaranja novog graničnog prijelaza još neće biti ništa. – Kad se otvori novi prijelaz smanjit će se gužve i to nije sporno, ali ništa se ne zaustavlja. Bolje bi bilo da su manje gužve, i ja sam za to, ali nije moguće da se rješava problem koji je jednoj strani problem, a sve ostalo da se ništa ne rješava. Izvinjavam se onima što će čekati u redu, ali riješit će se valjda i to uskoro, neće trajati beskonačno – rekao je Krnjić za “Avaz”.

U SNSD-u i HDZ-u žestoko kritiziraju ovakav pristup. – Jedan čovjek se iživljava nad svima u BiH. Nemam riječi kojima bih opisao i rekao nešto o tom čovjeku. Ovo je dokaz da je BiH neodrživa država – poručio je Amidžić nakon sjednice. Dodao je kako smatra da „ovo nije normalno“, te pozvao Vladu Federacije BiH da reagira. – Neka ga smijeni Vlada Federacije BiH, a ako ga ne smijene onda su i oni protiv otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška – kazao je Amidžić.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto trebala je zajedno s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem otvoriti ovaj granični prijelaz, a sada se ne zna da li će i biti ceremonije, a i ako je i bude, to će značiti samo ceremoniju i obilježavanje kraja radova, ali ne i otvaranje prijelaza. – Zbog toga je onemogućeno planirano otvaranje međunarodnog koridora za prijevoz putnika i roba. Time je nanesena značajna šteta međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine te je zaustavljen proces koji bi donio vidljive ekonomske koristi našoj zemlji. Svjesni smo kompleksnosti svih dosadašnjih aktivnosti koje su uključivale suradnju više različitih institucija. Međutim, izrazito žalimo što je politikanstvo nadjačalo javni interes i zaustavilo projekt od strateškog značaja – rekla je Krišto. Inače, Krnjić je član Upravnog odbora iz reda eksperata koje je imenovala Vlada FBiH, no iza njega ne stoji ni Trojka. Premijer FBiH Nermin Nikšić smatra da se pitanje graničnog prijelaza ne bi trebalo vezivati za preraspodjelu novca od poreza, jer su to dvije međusobno nepovezane stvari, te da bi interes rasterećenja starog graničnog prijelaza u ovom gradu trebao biti prioritet. – Nije to stav Vlade FBiH. To je stav kojeg zastupa takozvani ekspert Krnjić – rekao je Nikšić u programu TV Sa.