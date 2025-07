Ko je vozio Dodika u Tužilaštvo:Džuvo tvrdi da nije vozio Dodika, ali nije htio reći da li je bio u autu

“Nama je direktor potvrdio da je on učestvovao i on smatra da je to u skladu sa zakonom i onim što su obaveze OSA-e, međutim, nama nedostaje dosta informacija prije svega iz pravosudnog sektora – Tužilaštva i Suda BiH kako bismo dobili kompletnu sliku ko je šta s kim dogovorio. Činjenica da direktor nije htio odgovoriti na pitanje da li je bio u vozilu meni govori dosta, možda drugima ne govori, ali mi svi imamo pravo donositi zaključke na osnovu takvih odgovora. Prema tome, ne možemo mi nakon ove sjednice donijeti nikakav zaključak da li je ovo bio rad u korist države niti imamo razloga reći da danas znamo puno više od onog što smo znali jučer”, kazao je Vuković.