Ko je ubio Dženana Memića i zašto nije objavljen identitet : Evo šta piše u službenoj zabilješci FUP-a !

“Podnosioci ove službene zabilješke će i u narednom periodu nastojati doći do još konkretnijih informacija o ovom događaju, i u slučaju dolaska do istih, blagovremeno ćemo vas obavijestiti”, navodi se u zabilješci koju su trojica policijskih službenika podnijeli Odjeljenju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije FUP-a, a koji je to proslijedio Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako kaže Muriz Memić, ovaj dokument može vrlo brzo riješiti slučaj ubistva njegovog sina, ali da ni jedan od policajaca koji su sačinili zabilješku nikad nije saslušan u Tužilaštvu BiH.

“Ja bih prihvatio da njihova saznanja nisu tačna, ali ne mogu da prihvatim da ih nikada niko nije provjerio”, rekao nam je Memić.

U prilog tvrdnji da je njegov sin ubijen ovome Muriz Memić je poslao i službenu zabilješku napravljenu 20. februara 2016. godine u MUP-u KS koju je potpisala službenica Sanela Hasanbegović.

“Službena zabilješka napravljena je 20. februara 2016. godine u prostorijama Odjeljenja za opšti kriminal MUP-a KS, Odsjeka za krvne, seksualne delikte i ratne zločine, a u vezi telefonskog poziva i razgovora sa Zijadom Mutapom iz Sarajeva, a u vezi krivičnog djela Ubistvo. Dana 20. februara 2016. na službeni telefon pozvao me Mutap Zijad, otac Alise Mutap, koji mi je saopštio da je došao do saznanja da je u noći kritičnog događaja, tj. dana 8. februara oko 22 sata, pet lica pravilo probleme ispred ugostiteljskog objekta “Babalu”, te da su to lica po imenu *****, da je to saznao od svog prijatelja koji nam možda može dati detaljnije informacije o navedenom”, navela je Hasanbegović.

Kasnije je zabilježila da se opet čula sa Zijadom Mutapom koji je rekao da je Alisa prepoznala jednog od napadača i da je tražio zaštitu za nju.