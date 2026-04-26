Osumnjičeni za pucnjavu koja se dogodila tokom večere dopisnika Bijele kuće identificiran je kao Cole Tomas Allen, 31-godišnjak iz Kalifornije, potvrdio je zvaničnik policije.

Prema dostupnim informacijama, Allen je stanovnik Torrancea, obalnog grada u području South Baya u blizini Los Angelesa.

Na osnovu podataka s društvenih mreža i profesionalnih profila, riječ je o diplomcu Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Caltech), koji je radio kao honorarni nastavnik i nezavisni developer videoigara, prenosi Reuters.

Obrazovanje i profesionalni profil

LinkedIn profil na njegovo ime opisuje ga kao „mašinskog inženjera i informatičara po obrazovanju, developera igara po iskustvu, a nastavnika po pozivu“.

Prema istom izvoru, diplomirao je mašinstvo na Caltechu 2017. godine, dok je master iz računarstva stekao 2025. na Kalifornijskom državnom univerzitetu u Dominguez Hillsu. Iz Caltecha je potvrđeno da je osoba s tim imenom diplomirala te godine.

Radio je nekoliko godina kao honorarni nastavnik u kompaniji C2 Education, koja pruža pripreme za prijemne ispite, te kao samostalni developer igara. Ranije je bio zaposlen kao mašinski inženjer u firmi IJK Controls u South Pasadeni, a radio je i kao asistent na Caltechu.

Priznanja i aktivnosti

Na društvenim mrežama navodi se da je u decembru 2024. proglašen „nastavnikom mjeseca“ u ogranku C2 Education u Torranceu.

Njegov profil uključuje i članak iz lokalnih novina o pobjedi njegovog tima na takmičenju iz robotike na Caltechu 2016. godine. Kao područje interesa navodi isključivo „nauku i tehnologiju“.

Detalji napada i istrage

Šef policije Distrikta Kolumbija izjavio je da istražitelji vjeruju kako je osumnjičeni bio gost hotela Washington Hilton, gdje se održavala tradicionalna večera, ali motiv napada za sada nije poznat.

Američka Tajna služba saopćila je da je napadač bio naoružan sačmaricom te da je uhapšen nakon što je otvorio vatru na jednog njihovog agenta u hotelu Washington Hilton, ispred sale u kojoj se održavao događaj.

Večeri su prisustvovali predsjednik Donald Trump, njegova supruga Melania, potpredsjednik JD Vance, kao i više članova američke administracije.

