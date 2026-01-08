Ko je Amerikanac koji je Dodiku došao u Banju Luku: Mračni poslovi i ruske veze

Joseph Schmitz, jedna od kontroverznijih ličnosti s američke društveno-političke scene, bio je “gost” Milorada Dodika 6. januara, na Badnje veče u Banjoj Luci. On je u Banju Luku došao zajedno sa Rodom Blagojevichem, kontroverznim lobistom, kojem Dodik plaća ogroman novac za lobiranje RS-a u SAD.

Schmitz nije davao izjave za medije. A s obzirom na informacije koje se vežu za njega, posebno u posljednje vrijeme, naivno je vjerovati da je “tek onako” došao u pratnji Blagojevicha u Banju Luku, gdje je prisustvovao i božićnom ručku kojeg je organizovao Dodik.

Joseph Schmitz i Blackwater

Portal Fokus donosi detalje o liku i djelu Schmitza, koji se veže za niz mračnih poslova u SAD. Njega su mediji ali i obavještajni podaci u više navrata dovodili u vezu sa ruskim establišmentom.

Schmitz je nekadašnji generalni inspektor Ministarstva odbrane SAD, a tu funkciju obnašao je za vrijeme mandata Georga W. Busha na čelu SAD. Duži niz godina bio je izvršni direktor Blackwater Worldwide, velike američke privatne vojna i sigurnosne kompanije poznate po svojoj kontroverznoj ulozi kao “izvođača radova” za američku vladu na kriznim žarištima u svijetu.

Posebno se istaknula tokom iračkog rata kojeg je upravo započeo Bush. Tamo je Blackwater privukao veliku pažnju zbog niza sumnjivih operacija. Blackwater je postala simbol privatizacije rata za vrijeme Busha.

Ruske veze i mračni poslovi, ali u pravom smislu tih riječi, kada je riječ o aktivnostima Schmitza, posebno su do izražaja došle tokom predsjedničke kampanje u SAD 2016. godine. Schmitz je tada angažovan kao vanjskopolitički savjetnik Donalda Trumpa u njegovoj kampanji.

Informacije s dark weba nosio u FBI

CNN i drugi ozbiljni američki mediji u istraživačkim tekstovima pisali su o Schmitzovim sumnjivim aktivnostima kako bi se Hillary Clinton, suparnici Trumpa u predsjedničkoj utrci, napakovale afere.

Prema pisanju CNN-a, Schmitz je poticao vladine agencije da pregledaju materijal s tzv. dark weba. Schmitz se tako sastajao sa zvaničnicima FBI kako bi potaknuo istragu protiv Clinton za navodne zloupotrebe povjerljivih informacija. Schmitz je tada prema FBI išao s informacijama da se radi o 30.000 e-mailova Clinton koji su kompromitirani.

Obilazio je tada i članove Obavještajnog odbora Predstavničkog doma Kongresa. Kako je izvijestio CNN jedan stručnjak za cyber sigurnost izvan vlade, koji je također vidio materijal na dark webu, rekao je da se e-poruke čine lažnima, na osnovu njegovog pregleda i foruma na kojem su objavljene. Izvori CNN-a rekli su da Schmitzov materijal nikada nije provjeren i smatran je lažnim.

Kada su vladine agencije i nadzorni organi odbili da pregledaju materijal nakon intervjua sa Schmitzom, zvaničnik kampanje je tada naveo svoju zabrinutost u dopisu koji je dostavio Komitetu za obavještajne poslove Predstavničkog doma, panelu Kongresa koji je istovremeno ispitivao uplitanje Rusije u izbore.

Izvori CNN-a rekli su da nema razloga za sumnju da je Schmitz komunicirao s Rusima tokom kampanje. Schmitz za medije nikada nije komentirao ove aktivnosti.

Najnovija afera: Rehabilitacija Bashara al- Assada

New York Times 24.decembra 2025., dakle prije nekoliko sedmica, objavio je istraživačku priču o najnovijoj aferi čiji je jedan od učesnika i Schmitz.

New York Times izvještava, pozivajući se na presretnute komunikacije, da saveznici bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada, koji je svrgnut i sada se nalazi u egzilu, planiraju potkopati autoritet nove vlade u Siriji.

Schmitz na čelu fondacije za Siriju

Kako su naveli, bivši vojni i obavještajni zapovjednici, kao i Assadov rođak, Rami Makhlouf, koji je milijarder, obnavljaju oružane mreže i intenziviraju lobiranje u inostranstvu nakon izbijanja nasilja u aprilu.

Izvori NYT-a kažu da osobe blisko povezane s bivšim režimom, uglavnom sa sjedištem u Rusiji i Libanu, tajno rade na oživljavanju lojalističkih mreža unutar Sirije, s posebnim fokusom na alavitsku zajednicu, stub Assadove moći decenijama.

U središtu ovih aktivnosti su, navodi NYT, Suhail al-Hassan, bivši zapovjednik elitnih jedinica poznatih kao “Tigar”, i general-major Kamal Hassan, bivši šef vojne obavještajne službe. Obojica su pobjegli u Moskvu s Assadom, ali se kaže da su ostali aktivni preko posrednika. Poruke koje je NYT pregledao pokazuju da se al-Hassan sastajao sa saradnicima u Libanu, Iraku i unutar Sirije tokom protekle godine.

Tri izvora upoznata s planovima rekla su NYT-u da al-Hassan blisko sarađuje s Ramijem Makhloufom, koji je također stacioniran u Moskvi. Makhlouf se sumnjiči da je finansirao dio operacije, distribuirajući novac siromašnim alavitskim porodicama duž obale i predstavljajući se kao zaštitnik zajednice.

Rusko oružje pokušao slati u Siriju

Pored oružane organizacije, izvještaj opisuje i paralelni politički front. Prema pisanju NYT, Kamal Hassan podržava Fondaciju za razvoj zapadne Sirije sa sjedištem u Bejrutu, koja se predstavlja kao branitelj sirijskih manjina i raseljenih Alavita.

“Ova fondacija je angažovala lobističku firmu Tiger Hill Partners i Josepha Schmitza, bivšeg savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, za ugovor vrijedan milion dolara. Fondacija je saopštila da je održala sastanke sa uredima nekoliko američkih kongresmena, iako su njeni saradnici to opisali kao rutinske kontakte na nivou osoblja”, ističe se u izvještaju NYT-a.

Inače, u dokumentima Ministarstva pravda SAD koji se odnose na spomenutu lobističku firmu Tiger Hill Partners, spominje se i ime Josepha Schmitza i to upravo kao čelnika Fondacije za razvoj Zapadne Sirije.

U maju 2014. godine, kako je tada otkrio Wall Street Journal, Schmitz je bio uključen u nastojanje da se Slobodnoj sirijskoj armiji (FSA) obezbijedi 70.000 jurišnih pušaka ruske proizvodnje i 21 milion metaka za municiju, no tada u borbi za svrgavanje sirijskog predsjednika Bashara al-Assada.

Wall Street Journal je izvijestio da je Schmitz naložio grupi, uključujući dva američka trgovca oružjem, da nabave jurišne puške iz zaliha u Ukrajini i da oružje prebace FSA-i uz finansijsku podršku anonimnog člana saudijske kraljevske porodice. Međutim, grupa nije uspjela da dobije potrebno odobrenje od američke vlade prije nego što je stupila u pregovore o posredovanju.

A. Dučić (Fokus)