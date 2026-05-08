Krajem 2024. godine, premijer Benjamin Netanyahu objavio je stanovnicima sjevernog Izraela da je Hezbollah “uništen” u posljednjem ratu s Izraelom. Ali godinu i po kasnije, izraelske snage su ponovo u sukobu s tom libanskom šiitskom militantnom grupom s druge strane granice. Uprkos novom prekidu vatre koji su Sjedinjene Američke Države nametnule prošlog mjeseca, dvije strane svakodnevno razmjenjuju vatru, teško pogađajući zajednice u južnom Libanu i remeteći svakodnevni život stanovnika sjevernog Izraela.

Borbe – ponovo rasplamsane kada je Hezbollah počeo granatirati u martu kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran – pretvorile su se u iscrpljujući gerilski rat koji se uglavnom vodi u “sigurnosnoj zoni” u južnom Libanu, koju su proglasile Izraelske odbrambene snage (IDF) i iz koje je većina civila pobjegla.

Hezbollah i Bejrut podnijeli su veliku većinu tereta ovog rata – više od 2.700 ljudi je poginulo u Libanu, desetine sela su uništene, a izraelske snage trenutno kontroliraju oko pet posto teritorije zemlje.

Međutim, sukob nije prošao bez posljedica ni za Izrael. Hezbollah se pokazao vrlo sposobnim za napad na vojnike IDF-a unutar “sigurnosne zone”, sve više koristeći eksplozivne dronove – uključujući FPV dronove – inspirisane onima koji se široko koriste u Ukrajini, i nastavlja povremeno ispaljivati ​​rakete na Izrael. Tri izraelska civila i 17 vojnika su ubijena, a desetine drugih vojnika su ranjene.

Pogrešne procjene

Izraelski vojni oficiri su čak priznali da su preostali vojni kapaciteti libanonske militantne grupe koju podržava Iran u suprotnosti s njihovom ranijom procjenom da je grupa pretrpjela potpuni poraz. “Postoji razlika između načina na koji smo završili [rat 2024.]… onoga što smo razumjeli i mislili, i činjenice da se Hezbollah odjednom još uvijek pojavljuje”, rekao je Rafi Milo, general zadužen za Sjevernu komandu IDF-a, u procurelom razgovoru prošlog mjeseca s lokalnim stanovništvom u području za koje je odgovoran, prema Financial Timesu.

Milo je priznao da napadi dugog dometa, uključujući rakete, projektile i dronove, na gradove i sela na sjeveru Izraela i dalje predstavljaju problem, ali je insistirao da takvi napadi “nisu u velikom broju, sigurno ne u poređenju s periodom prije rata 2024. godine”.

Prije posljednjeg sukoba, Hezbollah je bio neaktivan više od godinu dana nakon što je krajem 2024. godine posredstvom SAD-a stupio na snagu prekid vatre, uprkos gotovo svakodnevnim izraelskim napadima širom Libana u kojima su ubijeni mnogi njegovi članovi i prisustvu izraelskih vojnih ispostava na jugu zemlje.

Ali grupa, izvještava FT, iskoristila je 15-mjesečni međuratni period za obnovu i reorganizaciju, prema tri izvora upoznata s operacijama Hezbollaha i libanonskim i regionalnim sigurnosnim i obavještajnim zvaničnicima. Hezbollah je znao da je novi sukob neizbježan i da “što duže čekamo, to bolji ishod”, rekao je jedan od izvora upoznatih s operacijama grupe.

Elektronske komunikacije grupe su napuštene u korist ljudskih kurira zbog izraelskog prodora u obavještajne sisteme, rekli su izvori. Uspostavljene su nove i nepredvidive rute za krijumčarenje oružja, uključujući neke koje su donosile oružje iz naizgled neprijateljske postrevolucionarne Sirije. Složeni vojni komandni sistemi su također ponovo decentralizirani u manje, autonomne ćelije.

„Hezbollah se vratio onome što je nekada bio – gerilska snaga koja pokušava napasti kad god može, koristeći taktiku udari i bježi. Pokušava povratiti svoje stare sposobnosti“, rekao je jedan izraelski vojni zvaničnik.

Iranska pomoć i FPV dronovi

Iranski vojni savjetnici – koji su oduvijek igrali važnu ulogu iza kulisa – preuzeli su istaknutiju ulogu unutar pokreta nakon rata s Izraelom 2024. godine, prema izvorima upoznatim sa situacijom i izraelskim obavještajnim zvaničnicima. S obzirom na to da su čitavi kadrovi Hezbollaha desetkovani, “strukturni vakuum”, kako ga je jedan izvor nazvao, popunili su oficiri Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC) sve dok Hezbollah nije uspio ponovo uspostaviti vlastite strukture. Prema riječima jednog izraelskog sigurnosnog zvaničnika, “u protekle dvije godine Iran je povećao svoju kontrolu nad Hezbollahom”, prvenstveno nad svojim raketama i raketnim arsenalom.

Istovremeno, pažnja Hezbollaha privučena je efikasnosti improviziranih FPV dronova na ratištima u Ukrajini. Grupa je prošle godine povećala domaću proizvodnju, uključujući proizvodnju hiljada takvih uređaja, u pripremi za novi sukob s Izraelom, rekli su izvori, uključujući i zvaničnika Hezbollaha.

S obzirom na ove promjene i potcjenjivanje preostalih sposobnosti Izraela, “Hezbollah je bio idealno pozicioniran za povratak”, rekao je jedan od izvora, prema FT-u. Posljednjih sedmica, vojnici IDF-a koji djeluju u “sigurnoj zoni” redovno su napadani eksplozivnim dronovima militantne grupe, posebno onima povezanim optičkim kablovima koji mogu zaobići izraelsko elektronsko ometanje.

Uprkos svemu, libanska grupa ostaje oslabljena snaga nakon velikih gubitaka koje je pretrpjela u ratu s Izraelom 2024. godine. U spektakularnom napadu nazvanom “Operacija Grim Beeper”, u kojem su Izraelci daljinski detonirali pejdžere napunjene eksplozivom i druge elektronske uređaje, stotine članova grupe su ubijene ili osakaćene. Dugogodišnji vođa grupe, Hassan Nasrallah, također je ubijen, zajedno s drugim višim komandantima, a veliki dio ogromnog raketnog arsenala grupe je uništen.

Prema procjenama izraelskih obavještajnih službi, samo 10 posto Hezbollahovog arsenala od 150.000 projektila iz perioda prije 2024. godine ostalo je netaknuto, a broj opasnijih projektila dugog dometa i precizno vođenih projektila gotovo je zanemariv.

Oko 100 raketa dnevno pogađa izraelske gradove, ali to je i dalje daleko ispod 1.500 raketa dnevno koliko su izraelske ratne simulacije iz 2022. godine procijenile da bi grupa mogla ispaliti. Među glavnim izraelskim metama je Hezbollahova jedinica Radwan, odgovorna za prekogranične operacije unutar Izraela i odbranu južnog Libana. Stotine boraca su se na početku trenutnih borbi pomjerile na jug i pokušale se sukobiti s izraelskim snagama, prema izvorima upoznatim s operacijama Hezbolaha i izraelskim vojnim zvaničnicima.

Netanyahu je priznao neuspjeh

Ali mnogi članovi elitne jedinice, koja je 2023. godine brojala oko 3.000 komandosa, sada su potisnuti sjeverno od rijeke Litani, prema izraelskim zvaničnicima. Kopnene operacije IDF-a imaju za cilj pronalaženje i uništavanje vojne infrastrukture i skladišta oružja Hezbolaha, dok se čitava libanonska sela sravnjuju sa zemljom. Izraelski zračni napadi nastavljaju bombardirati područje.

U srijedu je Izrael pokušao ubiti novog komandanta jedinice Radwan zračnim napadom u Bejrutu, što je prvi takav napad na libanonsku prijestolnicu u gotovo mjesec dana. Početkom aprila, dvije osobe upoznate s operacijama grupe rekle su da je u borbama poginulo više od 1.000 boraca Hezbolaha, ali izraelske vojne procjene govore o više od 2.000. Izrael je “smanjio intenzitet” borbi, prema Donaldu Trumpu, na njegov zahtjev. Ali rezultati su razljutili stanovnike sjevernog Izraela, kojima je obećana odlučujuća pobjeda, i izazivaju zabrinutost među izraelskim vojnim analitičarima zbog mogućnosti dugotrajnog i iscrpljujućeg sukoba bez jasnog izlaza.

Čak je i Netanyahu morao javno priznati da širi cilj poraza Hezbolaha, a kamoli njegovog razoružavanja, još nije postignut i da će to potrajati. „Ne zavaravam se da će to doći lako, niti mislim – i to kažem iskreno – da je posao završen“, rekao je izraelski premijer na samitu IDF-a prošle sedmice.

U međuvremenu, za Izrael, odabir modela „sigurne zone“ u Libanu, rekao je Assaf Orion, penzionisani izraelski brigadir koji sada radi u think tanku Washington Institute, „obećava nastavak sukoba i ne zaustavlja napade na naše zajednice“. „Za Izrael, krajnji cilj rata bio je siguran povratak naših građana na sjever u njihove domove. Jesu li sada sigurni?“, upitao je Orion u zaključku Financial Timesa.

(Jutarnji list)