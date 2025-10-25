Ključni grad pred padom : Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju, ovo nismo očekivali

Nakon više od godinu i pol dana borbi, vojna situacija u području Pokrovska, važnog ukrajinskog grada-tvrđave u Donbasu, postala je više nego kritična: ruske snage, raspršene po gradu, postavljaju zasjede i pucaju na ukrajinske vojnike na njihovim položajima, uključujući i operatere dronova, izvijestio je dnevnik “Ukrajinska pravda” pozivajući se na izvore među vojnicima Oružanih snaga Ukrajine.

Prema ovim informacijama, ukrajinske trupe i dalje drže položaje u južnim dijelovima Pokrovska, ali komunikacija s njima je minimalna. Uz to, neki od obrambenih položaja nalaze se između neprijateljskih položaja, dok drugi obrambeni položaji branitelja postoje samo na kartama jer se ondje nalaze ranjeni vojnici ili su potpuno prazni, budući da ukrajinskim oružanim snagama kritično nedostaje pješaštva.

“Pješaštvo je praktički odsječeno od zapovjedništva koje možemo čuti preko radija, ali zbog ruskih dronova, naši ljudi su na položajima već 2,5-3 mjeseca, jer nije moguće dovesti zamjene. U samom Pokrovsku, koliko znam, ima 250 neprijateljskih vojnika, ali mislim da je stvarni broj još veći. Borbe se vode praktički na svakoj ulici i svakodnevno trpimo žrtve. Ne možemo evakuirati ranjene jer je neprijatelj već zauzeo neke prilazne ceste, no najveći problem je logistika. Dio ceste može se prijeći automobilom, ali onda morate pješačiti 10-15 kilometara i cijelo vrijeme nositi streljivo, dronove i namirnice. A sve to vrijeme nad cestom vas prate i napadaju neprijateljski FPV dronovi na optičkim vlaknima, koji svakodnevno uzrokuju žrtve”, situaciju je opisao anonimni ukrajinski vojnik.

Još od početka 2024. godine, ruske snage pokušavaju zauzeti Pokrovsk, koji Rusija naziva sovjetskim imenom Krasnoarmejsk, odnosno “Grad Crvene armije.”

U prvo vrijeme Rusi su izvodili frontalne napade, ali imali su goleme gubitke vojske i tenkova, pa su zatim promijenili taktiku i krenuli u akcije okruženja grada. Ukrajina je u proljeće ove godine usporila rusko napredovanje raspoređivanjem iskusnih jedinica, postavljanjem minskih polja i drugih obrambenih prepreka te razbijanjem ruskih trupa velikim brojem dronova.

Niti jedna strana nije željela odustati, unatoč teškim žrtvama. Pokrovsk je ključno logističko i humanitarno središte za Ukrajinu i njegov gubitak mogao bi omogućiti Rusiji dublji prodor u unutrašnjost zemlje, prema Dnjepropetrovskoj regiji.

Nalazi se zapadno od Avdijivke, koju su ruske snage zauzele nakon višemjesečne opsade, i leži na važnom prometnom raskrižju koje povezuje istočni i središnji Donbas s Dnjepropetrovskom regijom. Padom Pokrovska otvorio bi se put ruskom napredovanju prema Konstantinovki, Kramatorsku i Slavjansku, najvećim gradovima Donbasa koji su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom.

Osim vojne važnosti, Pokrovsk ima i snažnu simboličku vrijednost. Grad se nalazi duboko na teritoriju koji Ukrajina drži od 2014. godine, nakon što je uspješno obranila zapadni Donbas. Njegov gubitak bio bi ozbiljan moralni udarac i mogao bi dodatno potkopati povjerenje u stabilnost ukrajinske fronte.

Na suprotnoj strani, za Rusiju bi konačno osvajanje Pokrovska bio još jedan dokaz napretka njihove “specijalne vojne operacije”, posebno u kontekstu zastoja na drugim dijelovima ratišta, gdje ruske snage trenutno ne mogu probiti ukrajinske linije.

Osim toga, Vladimir Putin bi mogao tvrditi da njegove trupe slamaju ukrajinsku obranu i to iskoristiti kao argument u pregovorima o primirju s predstavnicima SAD-a, kako bi onda oni pritisnuli Ukrajince da se odreknu čitavog Donbasa.

Pogoršanje situacije utječe i na njegov satelitski grad Mirnohrad, jer se opskrba tamošnjih ukrajinskih trupa u Mirnohradu usmjerava kroz Pokrovsk. Obrambene snage već su otkrile ruske pješačke skupine na sjeveru Mirnohrada i riskiraju da budu okružene.

“Stvari se i dalje odvijaju u najgorem mogućem scenariju. Pokrovsk se prebrzo raspada, to nismo očekivali. Za sada na sjeveru Mirnohrada ima nešto Rusa, a male skupine se infiltriraju i na jugu, ali općenito je situacija bolja nego u Pokrovsku. Ali ako Pokrovsk padne, garnizon u Mirnohradu neće imati izbora jer će ostati bez logistike, a rotacija postrojbi je gotovo nemoguća. Naši ljudi rade na rubu, shvaćajući da se okruženje približava”, izvijestio je drugi vojnik za Ukrajinsku pravdu.

