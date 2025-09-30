Ključni dokument za pristup sredstvima EU : Vijeće ministara BiH jednoglasno usvojilo Reformsku agendu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj telefonskoj sjednici usvojilo je Reformsku agendu koja je jedan od preduvjeta da BiH dobije sredstva iz Plana rasta Evropske unije za zapadni Balkan, potvrdila je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Ovim je usvojen Plan rasta, ključni dokument za pristup sredstvima Evropske unije koja su namijenjena zemljama zapadnog Balkana.

S obzirom na to da je usvojen program reformi za provođenje Plana rasta, BiH bi trebala dostaviti dokument Evropskoj komisiji i tako spriječiti gubitak 108,5 miliona eura evropskih sredstava.

Telefonska sjednica Vijeća ministara BiH je počela u 12 sati, a glasanje je trajalo do 15 sati.

Usaglašeni dokument danas bi trebao biti proslijeđen u Brisel.

Podsjetimo, u prethodna dva pokušaja Reformska agenda nije dobila podršku, jer su ministri iz SNSD-a Srđan Amidžić i Staša Košarac odbili glasati ili su bili protiv njenog usvajanja.

(Kliker.info-Fena)