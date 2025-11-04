Ključni arhitekt „rata protiv terora“ : Preminuo Dick Cheney, najmoćniji američki potpredsjednik

Dick Cheney, 46. potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i ključni arhitekt „rata protiv terora“ koji je pomogao u vođenju SAD-a u rat u Iraku na osnovu netačnih pretpostavki, preminuo je u 84. godini, saopćila je njegova porodica.

Cheney je služio uz republikanskog predsjednika Georgea W. Busha dvije mandate od 2001. do 2009. godine i decenijama je bio moćan i polarizirajući akter u Washingtonu. Iako je bio poznat po svojoj tvrdolinijaškoj konzervativnoj politici, u kasnijim godinama postao je gotovo izoliran unutar svoje stranke zbog oštre kritike Donalda Trumpa, kojeg je označio kao „kukavicu“ i najveću prijetnju republici.

U ironijskom završetku političke karijere, Cheney je svoj posljednji glas na predsjedničkim izborima 2024. godine dao liberalnoj demokratici Kamali Harris, ističući koliko se populistički GOP udaljio od tradicionalnog konzervativizma.

Cheney je tokom života imao ozbiljne kardiovaskularne probleme, preživio je više srčanih udara, a nakon transplantacije srca 2012. godine nastavio je aktivan život. Bio je bivši predstavnik Wyominga, šef kabineta u Bijeloj kući i ministar obrane, a karijeru je gradio i u privatnom sektoru prije nego što je postao potpredsjednik.

Na dan napada 11. septembra 2001. godine, Cheney je bio u Bijeloj kući kada je drugi oteti avion udario u Svjetski trgovinski centar u New Yorku. Tada je, iz svog bunkera, koordinirao odgovor države i dao naređenje da se pucaju po bilo kojim drugim otetim avionima ako budu prijetili Bijeloj kući ili Kapitolu. Njegov angažman doveo je do ratova u Afganistanu i Iraku, iako su kasnije izvještaji pokazali da su neki podaci o oružju za masovno uništenje u Iraku bili pogrešni ili prenaglašeni.

Cheney je bio poznat po svom čvrstom stavu o borbi protiv terorizma, uključujući zadržavanje osumnjičenih u Guantanamu i primjenu metoda „pojačanih ispitivanja“, koje su kritičari smatrali mučenjem. Iako je bio simbol prekomjernih politika u „ratu protiv terora“, do kraja života je tvrdio da je samo radio ono što je bilo potrebno da zaštiti Sjedinjene Države.

Rođen je 30. januara 1941. u Lincoln, Nebraska, a odrastao u Casperu, Wyoming. Bio je u braku s Lynne Vincent, s kojom ima dvije kćerke, Liz i Mary, i sedmero unučadi.

Cheney je preminuo ostavivši dubok i kontroverzan trag u američkoj politici, a njegov život odražava kompleksnost i polarizaciju koju je njegova politička karijera izazivala u SAD-u.

(Kliker.info-agencije)