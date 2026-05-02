Iranski prijedlog, koji američki predsjednik Donald Trump zasad odbija, otvorio bi Hormuški moreuz za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasnije, izjavio je visoki iranski dužnosnik.

Iranski prijedlog: Nuklearna pitanja za kasniju fazu

Govoreći pod uvjetom anonimnosti, visoki iranski dužnosnik rekao je kako Teheran vjeruje da je njegov najnoviji prijedlog o odgodi nuklearnih pregovora za kasniju fazu značajan pomak, usmjeren ka olakšavanju postizanja dogovora.

Prema tom prijedlogu, rat bi završio uz jamstvo da Izrael i Sjedinjene Države neće ponovno napasti. Iran bi otvorio moreuz, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu.

Budući pregovori potom bi se vodili o ograničenjima iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, pri čemu Iran traži da Washington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranija u mirnodopske svrhe, čak i ako pristane na njegovu obustavu.

“U ovom su okviru pregovori o složenijem nuklearnom pitanju pomaknuti u završnu fazu, kako bi se stvorilo povoljnije ozračje”, rekao je dužnosnik.

Trump “nije zadovoljan”

Trump je u petak rekao kako “nije zadovoljan” najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se točno elementima protivi.

“Traže stvari na koje ne mogu pristati”, rekao je novinarima u Bijeloj kući.

Washington je poručio kako neće okončati rat bez dogovora koji bi spriječio Iran da ikada dođe do nuklearnog oružja, što je bio glavni cilj koji je Trump naveo kada je pokrenuo napade u februaru usred nuklearnih pregovora. Iran tvrdi kako je njegov nuklearni program mirnodopski.

Reuters i druge novinske agencije već su protekle sedmice izvijestili da Teheran predlaže ponovno otvaranje moreuza prije rješavanja nuklearnih pitanja. Dužnosnik je potvrdio da je ovaj novi vremenski okvir sada detaljno opisan u službenom prijedlogu, koji je Sjedinjenim Državama dostavljen preko posrednika.

Iran blokira gotovo svu plovidbu iz Zaljeva, osim vlastite, više od dva mjeseca. Prošlog su mjeseca Sjedinjene Države nametnule vlastitu blokadu brodova koji polaze iz iranskih luka.

