Kličko žestoko napao Zelenskog : “Već sam rekao da u Ukrajini smrdi na autoritarnost. Sada – zaudara”

Tkačenk ne štedi riječi: “Kad korupcija cvjeta – od gradilišta do groblja – to ne može proći bez znanja gradske vlasti. Ovaj gradonačelnik je više od deset godina na vlasti, bez transparentnosti i s hrpom sumnjivih shema. Kijev zaslužuje bolje”, piše The Times.

(Kliker.info-Jutarnji list)