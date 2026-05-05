Izgradnja Hidroelektrane “Dabar” je svedena na minimum održavanja i to nakon što je kineska “Exim” banka još u avgustu prošle godine aktivirala ugovornu kočnicu i obustavila isplate, saznaje CAPITAL.

Prema našim informacijama, pozadina problema je u tome što Elektroprivreda RS do tada nije ispunila obavezu i završila tunel na prvom dijelu projekta, “Dabar 1”, što je bio direktan uslov za finansiranje ostatka radova.

“Radovi su svedeni na minimum i da ne bi bili u potpunom zastoju i prekinuti sa kineske strane, ostavljen je minimum radnika. Problem je u finansiranju. “Exim” banka je još u avgustu prošle godine prekinula sa plaćanjima i to zbog toga što je dio ugovora za “Dabar 2” sadržavao obavezu Elektroprivrede Republike Srpske da se do tog roka završi “Dabar 1”, ali se to nije dogodilo“, objasnio nam je naš izvor.

Kaže da je kineska “Exim” prvo tražila objašnjenja i garancije da će radovi biti završeni, kao i da se odredi vrijeme do kada.

“Potom su finansiranja su svedena na minimum ili su potpuno prekinuta. O tome se sada pregovara“, objašnjava naš izvor.

Inače, projekat “Dabar 1” obuhvata tunel dužine 12 kilometara koji gradi firma “Integral inženjering” iz Laktaša.

Drugi dio projekta, “Dabar 2”, obuhvata radove ispred tunela, akumulaciju, jezero, kao i dijelove koji se grade iza njega, poput vertikalnog dovodnog kanala, mašinske zgrade sa postrojenjem, zatim odvodni kanal kroz Dabarsko polje, te tunel koji spaja ovo i Fatničko polje.

Napominjemo, projekat “Dabar 2” gradi kineska kompanija “Gezuba” (China Gezhouba Group Company Limited), sa svojim podizvođačima. Tako građevinski dio radova izvodi “Integra inženjering”, a mašinski “Elnos”.

Kako saznaje CAPITAL, dugovi postoje i prema kompanijama “Integra inženjering” i “Elnos”, ali i da je jedan dio nedavno saniran.

“Izvedeni radovi nisu bili plaćeni, a sada će nastupiti i problemi zbog razlika u cijenama koje su nastale nakon pandemije korona virusa. Plaćanje u ovim projektima je specifično i odvija se prema ključnim tačkama. Završi se jedna od ključnih tačaka, onda se uplati neki iznos, pa se rade druge. One traju od 24-30 mjeseci, nakon čega se vrši plaćanje. Sigurno je da se radi o višemilionskim iznosima“, rekao je izvor CAPITAL-a.

Da su radovi usporeni ponovo je potvrdio i ministar energetike Petar Đokić. Ponovio je da se se moraju “riješiti problemi između kineske kompanije i podizvođača.

“Mi ćemo do kraja ove sedmice imati novi sasatanak da bismo definisali kako da ubrzamo radove. Takođe, i HE “Dabar” mora da razriješi neka finansijska pitanja, što je takođe dio razloga za usporavanje radova“, rekao je Đokić.

Na pitanje o kolikom iznosu se radi, Đokić nije odgovorio, ali je potvrdio da se radi o velikim obavezama.

“Obaveze nisu male, ali je i projekat veliki. Uvjeren sam da će se naći rješenje. Najveći dio radova je završen i dio opreme je isporučen, dok je drugi dio u luci “Ploče” i zahtijeva specifičan transport i uslove skladiđštenja“, rekao je Đokić.

Inače, prije više od mjesec dana ministar energetike i rudarstva Petar Đokić za CAPITAL je prvi put potvrdio da postoje problemi i zastoj sa isplatama sredstava od strane Vlade RS i da su kineski partneri zaustavili radove sve dok se ne izmire dugovanja.

