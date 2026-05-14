Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Xi Jinping i Donald Trump dogovorili su se 14. maja u Pekingu o “konstruktivnim strateški stabilnim odnosima” između dvije zemlje u naredne tri godine, izvijestila je kineska državna agencija Xinhua .

Navodi se da su na samitu razgovarali i o Bliskom istoku, Ukrajini, kao i o pitanju Tajvana i ekonomskih i trgovinskih odnosa.

U svom govoru na svečanom banketu, Xi je odnose SAD-a i Kine nazvao najvažnijim na svijetu, naglašavajući da se oni moraju održavati funkcionalnim i ne smiju se kvariti, izvijestila je Xinhua.

“Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali”, rekao je Xi.

Govoreći o razvoju odnosa Kine i SAD-a, Xi je rekao da je stalan napredak bilateralnih odnosa “ključ za to da li mogu imati međusobno poštovanje, mirnu koegzistenciju i obostrano korisnu saradnju”.

Prethodno, kako je izvijestio CNN, Xi je upozorio Trumpa da Tajvan ostaje “najvažnije pitanje u kinesko-američkim odnosima” i da bi mogao stvoriti “vrlo opasnu situaciju” ako se nepravilno pristupi.

Američki predsjednik Donald Trump rukuje se s kineskim liderom Xi Jinpingom tokom bilateralnog sastanka u Busanu, Južna Koreja, 30. oktobra 2025. godine.

Trump je rekao da je Xi obećao da Kina neće Iranu davati vojnu opremu i da je ponudio pomoć u rješavanju pitanja rata.

“Rekao je da im neće dati vojnu opremu. To je velika izjava. To je rekao danas”, rekao je Trump za Fox News, dodajući da je Xi to čvrsto rekao.

Trump je također rekao da je Xi ponudio pomoć u okončanju rata u Iranu.

“Predsjednik Xi bi volio vidjeti (mirovni) sporazum. I dao je ponudu. Rekao je: ‘Ako mogu pomoći, volio bih pomoći'”, rekao je Trump.

Američki državni sekretar Marco Rubio dodao je u odvojenom intervjuu za NBC da Washington nije tražio pomoć Pekinga u vezi s Iranom.

“Pokrenuli smo to pitanje kako bismo razjasnili naš stav i da im to jasno stavimo do znanja, jer ima smisla razgovarati o tome, s obzirom na to koliko je to pitanje dominantno”, rekao je Rubio.

Trump je također izvijestio da je Xi rekao da bi volio da se Hormuški moreuz ponovo otvori.

“Šalio se, rekao je: ‘Znate, oni su blokirali njega, pa ste vi blokirali njih'”, rekao je Trump.

Trump je dodao da je kineski predsjednik izrazio frustraciju izvještajima da Iran naplaćuje prolaz kroz Hormuški moreuz.

Trump i Xi su također razgovarali o ekonomskim vezama Kine s Iranom, posebno u vezi s opskrbom naftnim energetskim proizvodima.

“Kina kupuje mnogo njihove nafte”, rekao je Trump, dodajući da mu je Xi rekao da bi to željeli nastaviti.

Trump je također rekao da se Xi složio da će Kina naručiti 200 Boeingovih aviona od Amerike.

“To je puno posla”, dodao je Trump.

Samit dvojice lidera nastavlja se 15. maja dodatnim razgovorima, koji će se, kako se očekuje, fokusirati na umjetnu inteligenciju, kontrolu izvoza i geopolitičke tenzije povezane s Rusijom i ratom u Ukrajini.

Najavljeno je da će se Xi i Trump fotografirati tokom jutra, a zatim popiti čaj i ručati prije nego što američki predsjednik otputuje za Washington.

