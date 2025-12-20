Kerim Alajbegović: “Ponosan sam Bosanac! Sanjam o ‘Real Madridu“ (Video)

Kerim Alajbegović (18) bio je gost u programu FACE TV-a.

Kazao je da još uvijek nije velika zvijezda, ali da ima vremena da dođe do tog nivoa.

“Nisam još velika zvijezda, ima još vremena da to ispunim. Imam puno prijatelja iz Bosne. Zadovoljstvo mi je što me prate kada igram za reprezentaciju i za klub na televiziji. Ponosan sam što sam Bosanac.“

O igrama u Salzburgu? Na zadnjoj utakmici si postigao dva gola, ali se i povrijedio?

“Dobro sam igrao u klubu i prije utakmica za reprezentaciju. Bio sam bolestan i nakon povratka iz reprezentacije sam bio više na klupi. Ali to sam poštovao i bio sam strpljiv. To je odluka trenera da misli ako je neki igrač bolji, ja to moram poštovati. Tri meča nisam igrao u nizu, a onda sam dobio priliku da igram od prve minute.

Bio sam motivisan i postigao sam dva gola. Prvi samo na tabeli nakon prvog dijela sezone. Cilj je da zabijem još puno golova, ali i da osvojim titulu sa svojih 18 godina. Možemo se fokusirati na ligu i želimo da osvojimo titulu nakon dvije godine. To bi bilo dobro za moju karijeru.”

Konkurencija u Salzburgu?

“Bilo mi je teško na početku. Stigao sam iz juniora Bayera, ali sam na prvim treninzima želio pokazati koliko mogu. Stekao sam povjerenje trenera na drugoj utakmici u ligi. Postigao sam gol i asistirao. Dobro sam trenirao i nastavio sam raditi da još više napredujem. Konkurencija je tu, ali ja znam šta mogu i znam ako igram dobro da zaslužujem biti u prvih 11.”

Ti nemaš strah sa 18 godina. Imaš hrabrost. Šta je tajna tvoje mentalne snage da tako zrelo razmišljaš na terenu?

“Rano sam počeo trenirati u Leverkusenu sa prvim timom kod Xabi Alonsa. Trenirao sam sa zvijezdama poput Xhake i Wirtza. Igrali smo 5 na 5 i 4 na 4. Rekao sam sebi da se ne trebam bojati i da imam kvalitet da šutiram i da gurnem loptu. Ne bojim se nikoga na utakmici.

Volim igrati protiv jačih protivnika. Ja ću isto raditi sa loptom protiv bilo koga da igram. Protiv boljih ekipa se moraš bolje potruditi, ali sam siguran da mogu nešto napraviti. Ja samo igram i ne volim puno razmišljati. Radim ono što najviše volim na terenu.”

Individualni cilj u tekućoj sezoni?

“Prije starta sam imao cilj da zabijem 10 golova i četiri, pet asistencija da imam. Smatram da to mogu ostvariti. Naravno, titulu je jako bitna da osvojimo.”

Kakav je bio tvoj fudbalski put?

“Sa četiri godine sam počeo trenirati. Moj otac je igrao fudbal i rano je počeo trenirati sa mnom. Puno sam radio sa desnom i lijevom nogom. To je bitno u današnjem fudbalu da znaš igrati sa obje noge. Sa 13 godina sam iz Kolna prešao u Bayer. Koln je bio razočaran jer sam otišao u velikog rivala.

U januaru ove godine sam potpisao profesionalni ugovor sa Bayerom. Mislio sam da će me poslati na posudbu, ali nisam očekivao da će me prodati. Igrao sam za U17 i U19 Bayera i imali smo dobru ekipu.”

Podrška roditelja?

“Majka je jako bitna za mene. Živi sa mnom u Salzburgu. Podrška mi je bila velika kada nisam igrao nekoliko utakmica. Bio sam ljut, ali mama mi je rekla da se smirim i da ću dobiti šansu da igram. Svi smo bili sretni nakon zadnje utakmice kada se vidjelo da sam baš bitan igrač za Salzburg.”

Otkrio je da ga Bayer već na ljeto 2026. godine može vratiti u svoje redove.

“Ja nisam baš igrač Salzburga. Bayer ima opciju da me ponovo vrati na kraju ove sezone. Rekli su da će me prodati samo ako imaju osiguranje da me mogu vratiti. Na ljeto 2026. će imati priliku da me otkupe nazad. Dobro je što sam došao u Salzburg. Kada se sjetim prije četiri mjeseca sam igrao za U19 Bayera, a sada sam igrao protiv Porta u Europa Ligi.

Salzburg će uvijek biti u mom srcu jer su mi dali šansu da se razvijam. Dali su mi povjerenje, a ja sam im vratio golovima. Klub je dobar za mladog igrača da se razvija. Jedan je od najboljih klubova za mlade igrače.

Da li ti je otac menadžer?

“Jeste. Zadovoljan sam kako radi posao. On nekada krije koji se klubovi interesuju za mene. To je dobro da se fokusiram samo na fudbal. Otac se bavi tim, a ja se skoncentrišem samo na fudbal.”

Brat Emre igra u Bayeru?

“On je baš veliki talenat. Igra u Bayeru sa dvije godine starijima. Mislim da je najbolji u Europi u svom godištu. Sada ima 12 godina.”

Koja noga ti je jača?

“Jača je desna, ali dosta golova sam dao i lijevom. Nakon treninga ostajem i šutam na gol. Trudim se da bolje šutam. Mislim da mora na kraju biti sve perfektno da igraš za top klub.”

Real Madrid, Barca, Man. United, Chelsea i Porto te žele? Ima li istine u tome?

“Od ljeta najvjerovatnije neću ostati u Salzburgu. Bayer će aktivirati klauzulu. Samo je pitanje da li ću igrati u Bayeru ili će me prodati dalje u Španiju, Englesku ili Italiju. Ipak, mlad sam i smatram da za dvije, tri godine mogu igrati u top klubovima. Smatram da je najbitnije da igram u nekom klubu redovno. Nije realno da primjera radi iz Salzburga idem u Real. Tamo su najbolji igrači.

Moram napraviti još jedan korak. Vidjet ćemo šta će se desiti. To moj otac zna. Ima interesovanja iz Engleske, Italije i Španije. Mene Bayer neće prodati nikome u Njemačkoj. Ako me prodaju, onda će to biti u neku drugu državu. Do kraja sezone ću sigurno ostati u Salzburgu.“

Gdje bi Kerim sutra volio igrati? Najtradži klub na svijetu?

“Volio bih igrati za Real Madrid jednog dana. Vidjet ćemo šta će biti. Radit ću jako da uspijem. Naravno, ako i Barcelona bude isto nemam problem. To su top klubovi. O njima se ne treba pričati. To je najbolji nivo.”

Idol?

“Wirtza volim. Znamo se dugo iz Kolna. On mi je pomogao kada sam stigao u Bayer. Tu je i Kvaratskelia. Slični smo igrači.“

Messi ili Cristiano Ronaldo?

“Messi je za mene najbolji. Ronaldo je sve uspio sa radom, ali Messi je za mene najbolji što je ikada igrao.”

Reprezentacija BiH?

“Nisam mogao vjerovati kada sam dobio poziv u A selekciju. To je bio moj san. Kada sam debitovao protiv San Marina i himna kada je išla, vidio sam Džeku kao najveću legendu. Nisam mogao vjerovati s kim sam bio na terenu. Asistirao sam Tahiroviću, a onda dao gol. To nikada neću zaboraviti. Najmlađi sam debitant i najmlađi strijelac ikada.”

Kakav si sa Džekom, selektorom Barbarezom, ostalim mladim igračima Bajraktarević, Tahirović, Bajraktarević, Muharemović, Malić?

“Prvo se moram zahvaliti selektoru Barbarezu i direktoru Spahiću. Oni su me došli gledati kada sam igrao U19 Bundesligu sa Bayerom. Nisam vjerovati ko je došao mene gledati. Selektor me došao gledati i onda sam još više imao motiva. Dobio sam povjerenje od selektora i Spahića. On je isto igrao u Leverkusenu. Moram im se zahvaliti na povjerenju.

Zahvalan sam što sam dio ove nove priče. Džeko mi je odmah rekao ‘Gdje si mali?’. Bilo mi je zadovoljstvo kada mi je najveća zvijezda BiH rekla da mogu još igrati s njim. Imamo i druge igrače, tu ‘njemačku’ klapu. Zajedno sjedimo sa stolom Tabaković, Dedić, Gazibegović, Malić i nekoliko drugih igrača. Pričamo na njemačkom, družimo se i dobro je kada dođeš dole i vidiš jarane.”

Utakmica protiv Austrije?

“Prvo moram naglasiti utakmicu protiv Rumunije. Gubili smo 0:1 i sa porazom da smo išli u Austriju ne bi imali šanse. Onda smo Tabaković i ja ušli i zabio je Edin gol. Onda smo ih zgazili i baš smo htjeli da pobijedimo te da se u Austriji borimo za SP. Esmir je dao nakon toga ludi gol. To je bio top gol. Onda sam ja asistirao, a Tabaković pogodio.

Rekao sam mu prije utakmice da ću mu nabaciti i on je rekao da nabacim. Ta atmosfera je bila luda. Nisam mogao vjerovati kako je bilo na stadionu. Kada smo poveli 2:1,pa 3:1 uši su me zabolile od atmosfere. Imao sam još veću motivaciju da još više trčim. Cijeli stadion se digao kada sam jednom Rumunu probacio kroz noge.

Protiv Austrije nam je malo falilo. Vodili smo, ali nažalost su izjednačili. Ali ja uvijek kažem da nije gotovo. Imamo baraž. Bit će teško jer je samo jedna utakmica. Mi imamo kvalitet. Vels je neugodan. Mislim da je to teža utakmica nego kući protiv Italije. Puno igrača iz Velsa igra u Engleskoj. Imaju intenzitet i publika je odmah kod terena. Baš sam pitao saigrača iz Salzburga koji je igrao tamo.

Kaže da je teško, ali mi se nećemo bojati. Dobili smo Rumune dva puta. Oni su top ekipa i bili su na EURO. Ako dobijemo Vels, ubijeđen sam da ćemo dobiti Talijane kući. Svima je teško kada igramo na Bilinom Polju. Vjerujem da možemo otići na SP. Ako ne, opet možemo biti ponosni na sve i stručni štab i i direktora što su dosta doga uradili. Nije bilo lagano prije nekoliko godina, ali sada imamo dobar put i priča je tek počela.“

Osjećaš li ljubav koji prema tebi šalju Bosanci i Hercegovci?

“Ne znam šta da kažem. Uvijek sam htio igrati za BiH. Prije sam igrao za U15 Njemačku, ali rekao sam da hoću igrati za svoju zemlju, za BiH. Nisam mogao vjerovati da sam dobio poziv da igram za U17 BiH. Igor Janković me prvi pozvao u U15. Igrao sam turnir tada za U15 BiH u Hrvatskoj. Bio sam najbolji strijelac turnira. Rekao sam da je ta priča počela tada i da se neće nikada završiti.

Ja svaki dan dobijam poruke od navijača BiH nakon što sam dao prvi gol. Obožavam zemlju i volim navijače. Predobro je kada igram za BiH. Rođen sam u Njemačkoj, ali se osjećam kao Bosanac. Naježim se kada čujem himnu. Navijači su ludi za fudbalom i to obožavam. Podrška na Kipru, San Marinu to nije normalno da bude četiri ili pet hiljada naših navijača. Hoćemo da budu ponosni i da imamo dobar rezultat. Nadam se da ćemo biti na Balkanu top nacija.”

Da li si ispunio najveći san kada si zaigrao za BiH?

“Sa prvom utakmicom sam ispunio san. Naredni san je da odemo na SP. Imamo top klapu. Vidi se da smo tim. Svi igraju sa ponosom za reprezentaciju i svi hoćemo da pobijedimo. Moramo biti ponosni što smo došli u priliku da idemo na SP.“

Na kraju je kazao da čvrsto stoji na zemlji i da je dug put pred njim.

“Nikada ne smiješ zaboraviti odakle si. I ja sam kao mali htio dresove ili video profesionalnog fudbalera. Svaki mladi dječak voli kada dobije dres ili video od fudbalera. Ja nisam tako odgojen da se dignem u zvijezde. Puno sam dogurao, ali još nisam došao tamo gdje hoću. To je baš dug put.

Ako svi kažu da sam dobar, ja to hoću da spustim na zemlju. Može se reći da sam najbolji kada igram u Realu ili Barsi. Svi očekuju da to mogu uraditi, ali moram tek doći do toga, raditi puno, poštovati druge ljude i biti na zemlji. Najbitnije je da budem zdrav. Bez toga ne možeš nigdje uspjeti.”