Kemal Ademović: Podnio sam ostavku i istupio iz stranke Narod i pravda

29 Marta
15:57 2026
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je objavio da je napustio stranku Narod i pravda.

Naime, on je ovu informaciju podijelio na svojim mrežama.

“Obavještavam javnost da sam danas podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz članstva u stranci Narod i pravda”, naveo je.

Podsjetimo, Ademović je bio jedini član neke od stranaka Trojke (NiP, SDP, NS) u Domu naroda.

Stranku je nedavno napustio i njegov sin Jasmin. Inače, Jasmin je zajedno s još nekoliko bivših članova NiP-a, formirao stranku Crvene linije.

(Kliker.info-N1)

