Katarska privredna komora predstavila Poslovnu zonu Cazin kao „obećavajući investicijski potencijal“

Katarska privredna komora (Qatar Chamber) predstavila jePoslovnu zonu Cazin kao jedan od obećavajućih investicijskih potencijala među projektima iz cijelog svijeta, namijenjenih poslovnim ljudima iz jedne od najbogatijih država.Istaknuto je da se ova poslovna zona nalazi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine.

Navodi se da je Poslovna zona Cazin prepuna investicijskih mogućnosti u sektorima prehrambene industrije, drvnopreprađivačke industrije, te metalsko-prerađivačke industrije, piše Bosnian News Service.

U detaljima cazinskih potencijala se navodi:

Prehrambena industrija, plodno zemljište i organski uzgoj omogućuju proizvodnju prehrambenih proizvoda vrhunske kvalitete. Proizvodnja oko 13 miliona litara mlijeka godišnje (najveći proizvođač mlijeka u FBiH), 2 000 hektara kestenove šume i činjenica da se kestenov med Cazinske krajine nalazi na listi Svjetskog instituta za intelektualno vlasništvo (WIPO) predstavljaju odlične preduslove za dalje investiranje u prehrambenu tehnologiju.

Drvoprerađivačka industrija, vrijedno šumsko bogatstvo Unsko-sanskog kantona zajedno sa već razvijenom drvoprerađivačkom industrijom u gradu Cazinu predstavlja značajnu priliku za investiranje i realizaciju uspješnih projekata. Mogućnosti investiranja u sektor drvoprerađivačke industrije, a naročito u proizvodnju finalnih proizvoda, kao i brendiranih proizvoda su velike, naročito ako se uzme u obzir šumsko bogatstvo sjeverozapadne BiH i Unsko-sanskog kantona, blizina tržišta Evropske unije, postojanje kvalificirane radne snage i dobro razvijena transportna mreža.

Metaloprerađivačka industrija, Cazin je prepoznat kao mjesto lima, jer najveći broj privrednih subjekata u ovoj industrijskoj grani se bavi proizvodnjom lima i metalnih konstrukcija. Dugogodišnja tradicija proizvodnje u metaloprerađivačkoj industriji, dragocjena iskustva i tehničke navike zaposlenih u ovoj oblasti, blizina tržišta Evropske unije (metalni sektor je izuzetno snažno razvijen u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi) predstavljaju velike potencijale za investicije u ovoj grani industrije.

Uz video Poslovne zone, te kontakt informacije, moguće je na stranici Katarske privredne komore preuzeti profil zone.

Država Katar nastoji proširiti svoje ekonomske odnose s Bosnom i Hercegovinom, s ciljem jačanja saradnje u ključnim sektorima poput poljoprivrede, energetike, turizma, infrastrukture i sigurnosti hrane.

Rastuće privredno partnerstvo bilo je u fokusu online webinara održanog u aprilu 2025. godine, s ciljem unapređenja ekonomskih veza, promocije investicija i poticanja trgovinske saradnje između Bosne i Hercegovine i Države Katar.

Kao rezultat ovih inicijativa, nedavno je i Katarska uprava za slobodne zone (Qatar Free Zones Authority – QFZ), također, ponudila je poslovnim krugovima iz Bosne i Hercegovine i regije mogućnost saradnje u dvije slobodne zone u toj zaljevskoj zemlji, koje nude izuzetno povoljno investicijsko okruženje. Ono uključuje poreske olakšice do 20 godina, 100% strano vlasništvo te strateške lokacije u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Hamad i Luke Hamad.