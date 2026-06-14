U drugoj utakmici prvog kola grupe B, u kojoj se takmiči i reprezentacija Bosne i Hercegovine, Švicarska i Katar su odigrali neriješeno 1:1.

Švicarci su tokom cijelog meča imali izuzetnu terensku inicijativu, tačnije posjed lopte bio je 68:32 u njihovu korist, no to očigledno nije bilo dovoljno za pobjedu.

Prvu šansu na utakmici imao je Katar i to u drugom minutu, ali je šut Edmilsona zaustavio golman Švicarske Kobel.

Nakon toga Švicarci su imali nekoliko dobrih šansi, da bi u 14. minuti dosuđen penal za Švicarsku, a koji je nakon VAR provjere i potvrđen. Siguran na bijele tačke bio je Embolo i svoj tim u 17. minuti doveo u vodstvo. Do kraja prvog poluvremena Švicarska je imala još tri odlične šanse, dok je i Katar, dvije minute prije kraja poluvremena ponovo zaprijetio, no još jednom Edmilson nije iskoristio dobro šansu, tačnije golman Kobel je po drugi put iz duela izašao kao pobjednik.

U nastavku meča rezultat se, iako je Švicarska ponovo stvarala dobre prilike, nije mijenjao sve do pete minute sudijske nadoknade, kada je Katar šokirao sve navijače Švicarske, a sa druge strane donio neviđenu radost svojim pristalicama.

Nakon predstavljanja tri ekipe Grupe B koje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ostaje nam još jedna. Katar na Svjetsko prvenstvo 2026. godine dolazi s mnogo manje pompe nego prije četiri godine, kada je kao domaćin organizovao najveći sportski događaj na svijetu. O…

Nakon jedne brze akcije Khoukhi je na odlično ubačenu loptu savladao golmana Švicarske i pogodio za 1:1. Uslijedile su još dvije minute igre, no rezultat se nije promijenio i reprezentacije su podijelile bodove.

Nakon prvog kola, u našoj grupi sve reprezentacije imaju po jedan bod i istu gol razliku 1:1.

Kada je ovaj meč u pitanju, selektor Sergej Barabrez ima dovoljno dana da analizira večerašnju igru i Švicarske i Katara te da vidi gdje je tu šansa bh. selekcije u duelima sa ove dvije ekipe.

Švicarci možda jesu favoriti u duelu sa našim timom, no i Katar je pokazao da se ne predaje do samog kraja.

Bosna i Hercegovina će u četvrtak, 18. juna igrati protiv Švicarske svoj naredni meč na Svjetskom prvenstvu, da bi grupnu fazu završili sa duelom protiv Katara 24. juna u Seattleu.

(Kliker.info-FTV)