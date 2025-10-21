Katar i Bosna i Hercegovina održali novi krug političkih konsultacija

Treći krug političkih konsultacija između ministarstava vanjskih poslova Države Katar i Bosne i Hercegovine održan je u ponedjeljak, 20. oktobra, u Dohi, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Države Katar.

Katarsku delegaciju predvodio je generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova, Nj. E. dr. Ahmed bin Hassan al-Hammadi, dok je delegaciju Bosne i Hercegovine predstavljao generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova BiH, Nj. E. Edin Dilberović.

Tokom konsultacija razgovarano je o bilateralnim odnosima i načinima njihovog daljnjeg unapređenja i jačanja, prenijela je katarska državna novinska agencija QNA.

Država Katar i Bosna i Hercegovina ove godine obilježavaju 32. godišnjicu uspostave diplomatskih odnosa. Odnosi između dvije države su snažni, prijateljski i bratski, a temelje se na uzajamnom poštovanju i saradnji još od sticanja bosanskohercegovačke nezavisnosti.

Iskrenost i dubina tih odnosa potvrđeni su tokom najtežih ratnih iskušenja u Bosni i Hercegovini, ali i u periodu poratne obnove i izgradnje zemlje.

Poseban primjer te podrške jeste činjenica da je Država Katar u maju 2024. godine podržala donošenje Rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN).