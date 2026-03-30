Kapitenska poruka Diamanta : To je naša prijateljska zemlja, kada zasvira italijanska himna svi da ustanemo i aplaudiramo
30 Marta
15:08 2026
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak igra meč finala baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Italije.
Kapiten Edin Džeko posebno emotivno govorio je o odnosu bh. naroda prema Italiji.
“Italija je naša prijateljska zemlja i želio bih da, kada zasvira italijanska himna, svi ustanemo i aplaudiramo jer oni su prvi došli u našu zemlju 1996. godine i odigrali prijateljsku utakmicu s nama i mi smo im zahvalni zbog toga”, kazao je Džeko.
