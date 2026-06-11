Ikona bosanskohercegovačkog nogometa, Edin Džeko, napisao je dugo i emotivno pismo prije utakmice s Kanadom, posvetivši ga djeci Bosne i Hercegovine.

Prenosimo ga sa portala The Players Tribune u cijelosti i bez ikakvih intervencija.

“Draga djeco Bosne i Hercegovine,

Želim vam reći nešto važno.

Ništa nije nemoguće.

Apsolutno ništa.

Imamo sreću što smo Bosanci i Hercegovci. I ovo vam ne govorim samo kao čovjek koji je ostvario svoje snove, već kao dječak koji je preživio rat i koji je mogao imati potpuno drugačiju sudbinu.

Ne volim pričati o životu tokom opsade Sarajeva, ali je važno da shvatite kako je to zaista bilo. Imao sam šest godina kada je sve počelo. Sjećam se prvih sirena, majka bi me zgrabila i sakrili bismo se iza ormarića za cipele. To je bio prvi dan. Nastavilo se naredne četiri godine. Nismo baš razumjeli šta se zapravo dešava, ali smo se svaki dan bojali. Kada više nije bilo sigurno ostati u našoj kući, preselili smo se u stan mojih baka i djeda. Bio je to mali stan, možda četrdeset kvadratnih metara, a nas petnaestoro je spavalo na podu.

Često smo igrali Monopol. Znate tu igru? Bilo je preopasno. Izlazili bismo van jer su nas vrebali snajperisti. sa svih strana, pa bismo moji rođaci i ja satima sjedili na podu pored balkona i igrali Monopol. Ne mogu vam opisati koliko smo se zabavljali. Nismo bili sretni, nismo mogli uživati ​​u igri. Vani bi se čule sirene i eksplozije granata. Ponekad bi se sve toliko treslo da bi se figure razasule po podu.

Ali svaki put kada bismo igrali, bilo je malih trenutaka kada bismo mogli na kratko pobjeći u svoj svijet. Na nekoliko minuta bismo zaboravili na rat.

Zaboravili bismo da se svijet oko nas ruši.

Na trenutak bismo mogli biti samo djeca.

Naravno, često smo željeli izaći vani i igrati nogomet, ali svaki dan smo gledali kako ranjene i ubijene ljude odvode iz našeg susjedstva. Ali kako održati dijete željno igre zaključano unutra četiri godine? To je nemoguće, a i naši roditelji su to znali. Ponekad, kada bi dan bio malo mirniji, mama bi otvorila vrata i ja bih izašao vani da se igram s djecom iz susjednih zgrada. Nikada neću zaboraviti izraz njenog lica kada… Otvorila bi ta vrata. Imala bi blagi osmijeh, jer je bila sretna što me vidi kako se igram. A onda bih je pogledao u oči i vidio koliko je zabrinuta da se možda nikada neću vratiti.

Svi smo bili prisiljeni s vremena na vrijeme izlaziti van. Nismo imali vode u stanovima, pa smo morali uzeti kante i čuturice i čekati u redu na ulici da ih napunimo. Naravno, liftovi nisu radili. Nije bilo struje. Tako da smo se polako penjali stepenicama s punim kantama. Treći sprat… četvrti sprat… još samo šest spratova… Morao sam biti najspremnije dijete u Sarajevu. Nije bilo ni dovoljno hrane. Naši roditelji su riskirali živote da bismo bili sigurni da imamo nešto za jesti. Ali ponekad bi, čudesno, hrana pala s neba. Jednostavno smo ih zvali paketi. Nismo imali pojma odakle dolaze, niti nas je bilo briga. To su bili obroci za vojnike. Nama su imali okus najbolje hrane na svijetu. Kada jedete iste stvari svaki dan, puter od kikirikija se čini kao dar s neba.

Na kraju smo preživjeli. Kad pomislim… Kad se danas osvrnem na sve to, nevjerovatno je koliko smo bili jaki. A bili smo samo djeca. Ali rat nije imao smisla. Toliko nevinih ljudi je ubijeno, a za šta?

Za novac. Moć. Nečiji ego.

I zaista ni za šta.

Danas, kada vidim rat na vijestima bilo gdje u svijetu, osjećam mučninu u želucu.

Ne želim to više gledati, bilo gdje u svijetu.

Ali iz nekog razloga, odrasli nikada ne uče.

Imao sam skoro deset godina kada je opsada završila. Nisam ni razmišljao o tome da postanem fudbaler.

Iskreno, činilo se toliko nemogućim da se nisam usudio ni sanjati o tome. Znate, sve je tada bilo uništeno. Tereni koje danas vidite, gdje igrate, bili su spaljeni do temelja. Nastavio sam igrati fudbal samo zato što sam ga toliko volio. Otac me je vodio u malu školsku fiskulturnu salu gdje sam trenirao tih prvih mjeseci. Onda su ljudi polako počeli čistiti teren i crtati bijele linije po spaljenoj zemlji.

Moj otac je u to vrijeme radio kao dostavljač hljeba i kolača, ali kada sam počeo igrati za svoj prvi klub, pravio je pauze od posla kako bi me mogao voziti na svaki trening. Usput mi je uvijek govorio da je najvažnije biti dobra osoba i jednako poštovati sve, bez obzira ko su, odakle dolaze ili šta rade. To nikada neću zaboraviti. Igrao je fudbal, igrao u nižim ligama i bio je moj heroj. Svaki put kada bih izašao iz auta, dao bi mi bananu i rekao “sretno, sine”.

Vikendom smo zajedno gledali utakmice, što je za mene bila kao mala pauza od svakodnevnog gledanja meksičkih sapunica s majkom. U to vrijeme, italijanska Serie A bila je najbolja liga. Jeste li čuli za Ševčenka, napadača AC Milana? Volio sam Ševu. Volio sam Italiju. Meni se činila kao bajkovita zemlja na drugoj strani svijeta. Nisam mogao ni zamisliti da ću jednog dana tamo igrati fudbal. Nije mi se činilo realnim. Samo sam se nadao da ću igrati za prvi tim mog Željezničara. Onda me je jedan od trenera u klubu počeo zvati Ševa, jer sam bio plav i davao sam mnogo golova. Pomislio sam, ok, Ševa to može!

Onda jednog dana, kada sam imao 19 godina, došao je drugi trener i rekao mi da me želi odvesti u Češku. Nisam želio napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali mi je rekao da ću tamo imati veće šanse da ostvarim svoje snove. Da vam kažem istinu, nisam ni znao šta su mi snovi. Samo sam želio biti bolji. Vjerovao sam u sebe. Najjači dio mog tijela bio je moj um. Kada sam došao u Teplice, rekao sam sebi: „Edine, moraš raditi više od svih ostalih ili će te poslati kući“.

Platili su za mene 25 hiljada eura.

Otprilike dvije godine kasnije potpisao sam za Wolfsburg. Kada smo igrali protiv Milana, zamijenio sam dresove sa Ševom.

Zatim sam prešao u Manchester City za 37 miliona eura.

Kasnije sam igrao za Romu.

Odrastao sam u ratu. Odjednom sam živio u bajci.

Ništa nikada nije nemoguće.

Čak ni odvođenje Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo.

Sjećate li se 2014. godine? Većina vas vjerovatno tada nije ni rođena. Ali kada smo se kvalifikovali za naše prvo Svjetsko prvenstvo, to je bio jedan od najsretnijih dana u našim životima.

Sjećam se odlučujuće utakmice u Litvaniji. Igrali smo na starom stadionu. Kada je sudija odsvirao posljednji zvižduk, mnogi naši ljudi su počeli preskakati ogradu, skakati sa zidova i trčati na teren. Problem je bio što su ti zidovi bili visoki najmanje dva metra i mogli ste skočiti direktno na beton. Sjećam se da sam se osvrnuo i vidio ljude kako u ekstazi trče prema nama i pomislio: “O, Bože, ovi ljudi nisu normalni.”

Tada sam primijetio čovjeka koji je trčao sporije od ostalih. Šepao je i hodao pravo prema meni. Vidio sam suze u njegovim očima.

Bio je to moj otac.

Pitao sam ga šta mu se dogodilo.

„Povrijedio sam nogu kada sam skočio“, rekao mi je. „Ali ne brini. Trenutno ne osjećam nikakvu bol!“

Samo smo se zagrlili i počeli zajedno plakati.

Nažalost, nismo imali puno sreće u Brazilu. Ni ovoga se nećete sjećati, ali sam postigao gol protiv Nigerije koji je morao biti priznat. U to vrijeme nije bilo VAR-a, sudija je napravio grešku i završili smo u grupnoj fazi. Ali naša mala zemlja je igrala na čuvenoj Maracani. Pokazali smo svijetu ko smo.

I evo nas opet.

Znate šta je smiješno? Napunio sam četrdeset godina u martu, ali još uvijek nisam proslavio rođendan. Musliman sam, bio je Ramazan, a nakon toga smo imali važan posao protiv Walesa i Italije. Pa sam pomislio: „Znate šta, hajde da ovo pretvorimo u rođendansku zabavu.“

Vrlo dobro se sjećam tog trenutka u Walesu, gubili smo 1:0 i pogledao sam semafor.

85. minuta.

Počeo sam paničariti.

Vrijeme nam je ponestajalo.

Izveli smo korner, a mene je čuvao neki niski momak i pomislio sam: odlično! Skočio sam, glavom poslao loptu i ona je završila u mreži. Ali dok sam još slavio, sjetio sam se da sam u karijeri četiri puta završavao utakmice na penalima. I sva četiri sam izgubio.

Srećom, ovi naši mladići u reprezentaciji znaju kako se izvode penali. Za razliku od nas veterana, oni ne razmišljaju previše, samo šutiraju i postižu golove.

A onda smo se susreli s Italijom u Zenici, i iskreno sam se bojao Donnarumme. Znate, on je ogroman čovjek. Zaista nisam bio siguran da bih postigao penal da sam ga izveo protiv njega. Ali ispostavilo se da sam povrijedio rame u posljednjoj minuti sudijske nadoknade i morao sam izaći s terena. Zapravo, nisam mogao ni vidjeti naš prvi penal. Doktor mi je još uvijek držao ruku uz tijelo, sjedio sam na klupi, a treneri i ostali igrači su mi blokirali pogled. Upravo sam čuo urlik publike kada je lopta ušla u gol i pomislio sam…

Vidite, možda je ovo znak da ne bih trebao gledati. Ne mogu gledati. Neću gledati. Samo ću slušati publiku. Samo ću slušati svoj narod.

Onda je Italija promašila i buka je postala nevjerovatna.

Opet su promašili i reakcija ljudi je bila luda. Ali ja sam samo sjedio tamo i molio se i molio. Sve što sam mogao vidjeti bila su leđa naših trenera.

Kada je Esmir trebao izvesti odlučujući penal, naš trener se okrenuo i samo mi rekao da ni on više ne može gledati. Prišao mi je, zagrlili smo se, naslonili glave jedno na drugo, zatvorili oči i samo slušali…

Bio je to najčudniji zvuk ikada.

Čuli smo Esmira kako šutira loptu.

Publika je uzdahnula “aaaaaaaa…”.

Gigi je zakačio loptu prstima.

Sa tribina smo mogli čuti “Oaaaaaaaa…”.

Stadion je na trenutak potpuno utihnuo. Bila je to najduža milisekunda u mom životu. A onda… Eksplozija.

Vrisci, baklje, dim i vatromet. Ljudi su skakali u svim smjerovima. Svi s naše klupe su potrčali prema terenu. Samo sam još jače zagrlio svog trenera, pogledao u nebo i ispustio najglasniji vrisak u svom životu.

“AAAAAAAAAAAAAHHH Dvadeset sekundi, bez prestanka, samo sam vrištala.

Mala Bosna i Hercegovina je ponovo na Svjetskom prvenstvu.

Uraditi sve ovo nije bilo lako. Nije lako ni sada kada imam četrdeset godina, kada me leđa bole svaki put kada ustanete iz kreveta i kada ponovo morate uzimati lijekove protiv bolova. Ali svaki put kada moje tijelo želi odustati, sjetim se svih zabava koje sam propustila, mjeseci koje sam provela daleko od porodice, ljetnih praznika koje sam provela trenirajući i igrajući dok je moj radža pio koktele na plaži. Psihički je jako teško. Svaka kritika i dalje boli. Ali svaki put kada izađem na teren, i dalje se osjećam kao dijete, kao jedna od vas, s leptirićima u stomaku i sjajem u očima.

I svaki put sebi kažem istu stvar.

Vrijedilo je.

Sve se isplatilo.

Jer bez loših trenutaka, nema ni dobrih.

Nakon što smo pobijedili Italiju, prvo sam se oprostila od prijatelja s kojima sam igrala u Seriji A. Zatim sam otišla pronaći svoju porodicu u… stoji. Poljubio sam svoju ženu. Zagrlio sam roditelje. Bez njih, ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

Te noći, samo boravak u Zenici bio je nešto posebno.

Što sam duže daleko od Bosne i Hercegovine, to je više volim. Živim u inostranstvu dvadeset godina. Devet u Italiji. Moja djeca su rođena u Rimu. To će uvijek biti moj drugi dom. Ali svaki put kada posjetim roditelje u Sarajevu, svaki put kada moja majka kuha, kada smo svi zajedno, sretan sam. Kada nosim ovaj dres, moje srce brže kuca.

Igram za svoj narod. Igram za dječake i djevojčice sa sarajevskih ulica. Igram za sve različite kulture i religije koje čine moju zemlju lijepom, iako još uvijek postoje ljudi koji bi nas željeli podijeliti.

Neće uspjeti.

Ne za mene. Ne za odrasle. Nikada ne učimo. Ali za vas, djecu. Vi se nikada ne mijenjate.

Dakle, dozvolite mi da vas pitam još nešto, u redu?

Nije važno da li živite u Sarajevu, Rimu ili St. Louisu… Nije važno da li ste musliman, Jevrej, Katolici ili pravoslavci…

Nikad ne zaboravite odakle dolazite.

Vi ste Bosanci i Hercegovci. Svijet je vaš.

Volim vas sve.

Vaš, Edin