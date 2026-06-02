Kapiten Zmajeva Edin Džeko : ‘Znamo odakle dolazimo, dat ćemo sve od sebe da vas učinimo ponosnim’
Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko uputio je emotivnu poruku navijačima uoči odlaska Zmajeva na Svjetsko prvenstvo, zahvalivši se na podršci koju su reprezentativci osjetili tokom posljednjih dana u Sarajevu.
“Hvala za svaki trenutak ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, za atmosferu koju ste napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu”, poručio je Džeko.
Kapiten Zmajeva naglasio je da će reprezentativci dugo pamtiti prizor punih tribina i podršku koju su dobili pred najveći izazov u karijerama.
Za Džeku će predstojeći Mundijal biti drugo Svjetsko prvenstvo u dresu Bosne i Hercegovine, a istakao je koliko mu znači prilika da predstavlja svoju zemlju na najvećoj fudbalskoj pozornici.
“Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana”, napisao je Džeko.
“Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zbog toga ćemo dati sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnim Bosancima i Hercegovcima. Pred nama je ostvarenje sna koji smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na Svjetskom prvenstvu”, poručio je kapiten Zmajeva.
