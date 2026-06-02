Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko uputio je emotivnu poruku navijačima uoči odlaska Zmajeva na Svjetsko prvenstvo, zahvalivši se na podršci koju su reprezentativci osjetili tokom posljednjih dana u Sarajevu.

Džeko je posebno istakao atmosferu na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, kao i veliki broj navijača koji su prisustvovali otvorenom treningu na stadionu Grbavica.

“Hvala za svaki trenutak ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, za atmosferu koju ste napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu”, poručio je Džeko.

Kapiten Zmajeva naglasio je da će reprezentativci dugo pamtiti prizor punih tribina i podršku koju su dobili pred najveći izazov u karijerama.

“Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih lica nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom”, dodao je.

Za Džeku će predstojeći Mundijal biti drugo Svjetsko prvenstvo u dresu Bosne i Hercegovine, a istakao je koliko mu znači prilika da predstavlja svoju zemlju na najvećoj fudbalskoj pozornici.

“Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana”, napisao je Džeko.

Na kraju je poslao jasnu poruku navijačima i obećao da će reprezentacija dati maksimum kako bi obradovala cijelu državu.