Kapitalna investicija : Američka kompanija Regulus Global ulaže 25 miliona dolara u modernizaciju Pretisa

Američka kompanija Regulus Global započela je ubrzanu realizaciju kapitalne investicije vrijedne približno 25 miliona američkih dolara u kompaniju Pretis, čime ispunjava ranije preuzete obaveze prema Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik i glavni izvršni direktor Regulus Globala Joseph L. Wallis.

Kako je navedeno, ova faza ulaganja prvobitno je bila planirana za 2026. godinu, ali je zahvaljujući bliskoj saradnji s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i relevantnim institucionalnim partnerima njen početak pomjeren na 2025. godinu.

Investicija je usmjerena na konkretna i mjerljiva unapređenja proizvodnih kapaciteta, uključujući instalaciju naprednih sistema indukcionog zagrijavanja i termičke obrade, modernizaciju prese koja omogućava proizvodnju više vrsta municije velikog kalibra, te ugradnju prese za oblikovanje vrhova projektila, s ciljem povećanja preciznosti, efikasnosti i ujednačenosti proizvodnje.

Wallis je istakao da se ne radi o simboličnim ulaganjima, već o ključnim kapacitetima koji jačaju industrijsku otpornost, kvalitet proizvoda i dugoročnu konkurentnost.

– Od samog početka jasno sam naglasio da Regulus Global nije ovdje zbog kratkoročnog profita. Ovdje smo da gradimo. Ubrzavanje ove investicije odražava povjerenje u stručnost lokalne radne snage i uvjerenje da odbrambena industrija Bosne i Hercegovine zaslužuje kontinuiran i ozbiljan razvoj – naveo je Wallis.

Prema njegovim riječima, modernizacija direktno doprinosi očuvanju kvalifikovanih radnih mjesta, prijenosu znanja i dugoročnoj održivosti domaće proizvodnje, ali i širem sigurnosnom i snabdjevačkom lancu evropskih i savezničkih partnera koji se oslanjaju na pouzdane i kvalitetne proizvodne kapacitete.

Regulus Global, kako je naglašeno, posluje uz puno poštivanje zakonskog okvira, regulatornog nadzora i institucionalnih nadležnosti Federacije BiH, pri čemu transparentnost i saradnja ostaju ključni principi rada.

Ova investicija predstavlja dio šireg, višegodišnjeg plana, u okviru kojeg Regulus Global namjerava uložiti više od 100 miliona američkih dolara u sektor namjenske industrije Bosne i Hercegovine, navedeno je na službenoj stranici kompanije Regulus Global.

– Povjerenje se ne gradi samo izjavama, već dosljednošću, ispunjavanjem obaveza i poštovanjem ljudi i institucija zemlje u koju se investira. Regulus Global ostaje dugoročno posvećen Bosni i Hercegovini i zajedničkom napretku – poručio je Wallis, objavila je ova kompanija.

(Kliker.info-Fena)