Kantonalni sud u Sarajevu odbio odrediti pritvor vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je odrediti pritvor Adnanu Kasapoviću, vozaču tramvaja čijim je iskakanjem iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH uzrokovana nesreća u kojoj je poginuo Erdoan Morankić, a četiri osobe povrijeđene.

Kasapovića su nakon što je pušten na slobodu ispred zgrade suda dočekale brojne kolege vozači GRAS-a, pruživši mu podršku.

Tužilaštvo KS tražilo je na jučerašnjem ročištu jednomjesečni pritvor kazavši kako dosadašnji tok istrage ukazuje na to da je do nesreće došlo zbog “ljudskog faktora”.

Naveli su kako preliminarni rezultati vještaka pokazali da je sa tramvajem sve bilo u redu, kao i sa strujom.

S druge strane, vozač je kazao da nije kriv i da je u pitanju tehnička neispravnost tramvaja.

