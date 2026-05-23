Zdenko Lučić, diplomirani pravnik, brigadni general i kandidat koalicije “Petorka” za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, gostovao je u emisiji “Centralni dnevnik” kod Senada Hadžifejzovića na FACE TV.

U dugom i otvorenom razgovoru Lučić je govorio o svojoj kandidaturi, legitimnosti ostalih kandidata, odnosima unutar HDZ-a BiH te uputio niz oštrih optužbi na račun predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

Lučić je potvrdio da je siguran u pobjedu. Lučić je rekao: “S obzirom na kaotično stanje u društvu Bosne i Hercegovine i lidere koji su vodili politiku zadnjih 25 godina, siguran sam u pobjedu. Siguran sam da ćemo uvesti red u državi, da ćemo sačuvati Bosnu i Hercegovinu kao državu i da ćemo jačati Federaciju – na način što sam je gradio i kao vojnik i kao političar.”

Upitan o legitimnosti trojice kandidata – Slavena Kovačevića (kojeg podržava DF), Zdenka Lučića (HDZ 1990 i Petorka) i Darijane Filipović (HDZ BiH) – Lučić je zauzeo jasan stav. Lučić je rekao: “Između Filipović i mene – to su legitimni kandidati, to je u redu. Kovačević nije legitiman. On će sutra opet promijeniti košulju kad zatreba.”

Prema Lučićevim navodima, koje je iznio kao osobne tvrdnje i pozvao se na svoja iskustva iz obavještajnog sustava, Čović nema legitiman identitet Hrvata jer je, prema tim navodima, svoje hrvatstvo stekao tek nakon rata. Lučić je rekao: “Imam informaciju da je Dragan Čović postao Hrvat u trenutku kad je u konzulatu Republike Hrvatske nestao određen broj putovnica. Da bi me demantirao, trebao bi izići s domovnicom Republike Hrvatske i reći kada je dobio i od koga je dobio.” Čović te tvrdnje ranije nije komentirao u ovom kontekstu.

Lučić je iznio tezu da je narativ o trećem entitetu koji se periodično pojavljuje zapravo instrument za destabilizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, a ne iskren politički program. Lučić je rekao: “Priča o trećem entitetu pojavljuje se uvijek pred izborne svrhe. Čović i Komšić kao dvojac imaju sinergiju – ode se u Banja Luku, pa iz Banja Luke u Zagreb, pa se iz Zagreba plasiraju karte podjele Federacije. Trideset godina dijele, nikako podijeliti.”

Na pitanje o pritisku koji je osjetio kao neovisni kandidat, Lučić je rekao: “Iz Zagreba dolaze misionari koji pokušavaju zastrašiti. Bilo je prijetnji, ucjena. Prijavio sam nadležnim institucijama.”

Govoreći o stavovima vodstva HDZ-a Republike Hrvatske, Lučić je rekao da predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović podržavaju demokratsku izbornu proceduru te da komentari o potrebi jednog zajedničkog hrvatskog kandidata dolaze od nižih kadrova, a ne od stranačkog vrha. Lučić je rekao: “To su misionari trećeg ešalona HDZ-a koji pokušavaju pregovarati u korist Čovića. Plenković je vrhunski lider koji podržava demokratsku proceduru.”

Na pitanje o financijskoj pomoći koju Hrvatska upućuje Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Lučić je okvirno procijenio da je Plenkovićeva Vlada u sedam godina uputila više od dvije milijarde eura pomoći za zdravstvo, školstvo, pravosuđe i infrastrukturu, ali je doveo u pitanje transparentnost raspodjele tih sredstava.

