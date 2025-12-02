Kandidat BiH i SAD : Prof. dr. Kenan Arnautović izabran za predsjednika Svjetske federacije neurohirurga
Prof. dr. Kenan Arnautović izabran je za predsjednika Svjetske federacije neurohirurških društava (WFNS), kao kandidat Bosne i Heregovine i Sjedinjenih Američkih Država.
Velika čast ukazana je dr. Arnautoviću na Svjetskom kongresu koji se održava u Dubaiju.
Prof. dr. Kenan Arnautović, rođen je u Sarajevu 1960. godine, gdje je završio Medicinski akultet kao najbolji student.
Ima dvije specijalizacije iz neurohirugije i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Zaposlen je na Semmes-Murphey klinici u Memphisu, vrhunskom medicinskom centru za liječenje mozga i kičme, kao i na Odsjeku za neurohirurgiju Univerziteta Tennessee u Memphisu.
Domaći je član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Heregovine, Svjetske akademije za neurohirurgiju, Evropske akademije nauke i umjetnosti i Akademije medicinskih nauka BiH.
(Kliker.info-N1)
