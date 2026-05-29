Kanadski premijer Mark Carney pozvao je na “novo partnerstvo” sa Sjedinjenim Državama ⁠kako bi se “pomoglo da Amerika ponovno postane velika”, u govoru održanom jučer u New Yorku.

Carney je rekao da će, “iako se svijet raspada dok SAD transformiše svoje komercijalne odnose”, bliska saradnja s Kanadom ojačati obje zemlje.

Usred tekućeg trgovinskog rata sa SAD-om, Carney je obećao udvostručiti kanadski izvoz na druga tržišta u sljedećem desetljeću te je prošle godine potpisao više od 20 ekonomskih i sigurnosnih sporazuma.

Nakon prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će pripojiti Kanadu kao 51. državu, Carney je opisao kanadske veze sa SAD-om kao “slabosti koje treba ispraviti”. Rekao je da su Sjedinjene Države iz temelja promijenile svoj pristup trgovini, podižući carine na nivoe posljednji put viđene tokom Velike depresije.

Carney se u januaru osvrnuo na “američku ⁠hegemoniju” u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekavši da je veća integracija s velikim silama stvorila “ranjivosti koje treba iskoristiti”.

Međutim, u New Yorku je kanadski premijer imao pomirljiviji ton, opisujući SAD kao “najdinamičniju, najotporniju i najinventivniju zemlju na svijetu”.

Rekao je da bi temeljne vrijednosti ‌SAD-a – sloboda, demokratija, pravda i otvorenost – trebale nastaviti služiti kao vodiči za njihovu budućnost i budućnost svijeta.

Carney je priznao da su, iako su godinama imale sporove, Sjedinjene Države i Kanada uvijek radile na njihovom rješavanju. Rekao je da će jaka Kanada “pomoći da Amerika ponovo postane velika” i pozvao na veću saradnju između dviju zemalja u industrijama uključujući aluminij, automobile i ključne minerale.

