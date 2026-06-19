hamburger-icon

Kliker.info

Kanađani demolirali Katar: Stravičan lom nogekanadskog reprezentativca Konea zasjenila utakmicu !

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Kanađani demolirali Katar: Stravičan lom nogekanadskog reprezentativca Konea zasjenila utakmicu !

19 Juna
06:55 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Kanađani su od prve minute dominirali terenom i pokazali zašto ih mnogi smatraju jednom od najugodnijih ekipa ovog turnira.

David i Larin trasirali put ka pobjedi

Prvi pogodak postigao je Cyle Larin u 15. minuti nakon odbijene lopte u kaznenom prostoru Katara.

Samo 13 minuta kasnije prednost je udvostručio Jonathan David, koji je iskoristio novu dobru akciju svog tima za 2:0.

Problemi za Katar postali su još veći u 33. minuti kada je Amin kao posljednji igrač odbrane zaradio direktan crveni karton nakon VAR intervencije.

Brojčanu prednost Kanada je iskoristila već do odlaska na odmor, a Jonathan David svojim drugim golom postavio je velikih 3:0.

Teška povreda Konea zasjenila utakmicu

Početkom drugog poluvremena viđene su i potresne scene.

Vezista Kanade Ismael Kone doživio je tešku povredu nakon jednog duela, zbog čega je susret nakratko pao u drugi plan.

Kanada je do kraja rutinski završila posao.

Saliba je u 64. minuti fantastično pogodio iz slobodnog udarca za 4:0, što je bio prvi gol iz direktnog slobodnjaka na ovogodišnjem Mundijalu.

Do kraja susreta uslijedili su još pogodak Al Mannaija u vlastitu mrežu te hat-trick Jonathana Davida u sudijskoj nadoknadi za konačnih 6:0.

Šta ovaj rezultat znači za Bosnu i Hercegovinu?

Kanada je ovom pobjedom napravila ogroman korak prema plasmanu u narednu rundu takmičenja i značajno popravila svoju gol-razliku.

S druge strane, situacija za Bosnu i Hercegovinu sada je mnogo jasnija.

Zmajevi u posljednjem kolu igraju protiv Katara i pobjedom bi stigli do četiri boda, što bi ih gotovo sigurno odvelo među najbolje trećeplasirane reprezentacije i u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Iako teorijski postoji mogućnost da Bosna i Hercegovina završi i na drugom mjestu u grupi, nakon kanadske goleade takav rasplet djeluje znatno manje vjerovatan zbog velike razlike u gol-razlici.

Zato je računica jednostavna – izabranici Sergeja Barbareza moraju savladati Katar i tada s velikim optimizmom čekati potvrdu plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Nakon onoga što je Katar prikazao protiv Kanade, bh. reprezentacija imat će razloga vjerovati da je cilj i dalje potpuno dostižan.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku