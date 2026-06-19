Kanađani demolirali Katar: Stravičan lom nogekanadskog reprezentativca Konea zasjenila utakmicu !
Kanađani su od prve minute dominirali terenom i pokazali zašto ih mnogi smatraju jednom od najugodnijih ekipa ovog turnira.
David i Larin trasirali put ka pobjedi
Prvi pogodak postigao je Cyle Larin u 15. minuti nakon odbijene lopte u kaznenom prostoru Katara.
Samo 13 minuta kasnije prednost je udvostručio Jonathan David, koji je iskoristio novu dobru akciju svog tima za 2:0.
Problemi za Katar postali su još veći u 33. minuti kada je Amin kao posljednji igrač odbrane zaradio direktan crveni karton nakon VAR intervencije.
Brojčanu prednost Kanada je iskoristila već do odlaska na odmor, a Jonathan David svojim drugim golom postavio je velikih 3:0.
Teška povreda Konea zasjenila utakmicu
Početkom drugog poluvremena viđene su i potresne scene.
Vezista Kanade Ismael Kone doživio je tešku povredu nakon jednog duela, zbog čega je susret nakratko pao u drugi plan.
Kanada je do kraja rutinski završila posao.
Saliba je u 64. minuti fantastično pogodio iz slobodnog udarca za 4:0, što je bio prvi gol iz direktnog slobodnjaka na ovogodišnjem Mundijalu.
Do kraja susreta uslijedili su još pogodak Al Mannaija u vlastitu mrežu te hat-trick Jonathana Davida u sudijskoj nadoknadi za konačnih 6:0.
Šta ovaj rezultat znači za Bosnu i Hercegovinu?
Kanada je ovom pobjedom napravila ogroman korak prema plasmanu u narednu rundu takmičenja i značajno popravila svoju gol-razliku.
S druge strane, situacija za Bosnu i Hercegovinu sada je mnogo jasnija.
Zmajevi u posljednjem kolu igraju protiv Katara i pobjedom bi stigli do četiri boda, što bi ih gotovo sigurno odvelo među najbolje trećeplasirane reprezentacije i u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
Iako teorijski postoji mogućnost da Bosna i Hercegovina završi i na drugom mjestu u grupi, nakon kanadske goleade takav rasplet djeluje znatno manje vjerovatan zbog velike razlike u gol-razlici.
Zato je računica jednostavna – izabranici Sergeja Barbareza moraju savladati Katar i tada s velikim optimizmom čekati potvrdu plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta.
Nakon onoga što je Katar prikazao protiv Kanade, bh. reprezentacija imat će razloga vjerovati da je cilj i dalje potpuno dostižan.
(Kliker.info-agencije)
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