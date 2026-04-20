Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da su čvrste ekonomske veze njegove zemlje sa Sjedinjenim Državama, koje su nekada bile prednost, sada postale “slabost koju treba ispraviti”. U desetominutnom video obraćanju objavljenom u nedjelju, Carney je naglasio da se Kanada ne može oslanjati na nadu da će se SAD vratiti ulozi partnera kakav je nekada bio te da mora poduzeti aktivne korake kako bi se zaštitila od poremećaja uzrokovanih Trumpovom administracijom, piše Euronews.

Slabost koju treba ispraviti

U obraćanju je Carney govorio o naporima svoje vlade da ojača kanadsko gospodarstvo privlačenjem novih investicija i potpisivanjem trgovinskih sporazuma s drugim zemljama. “Svijet je postao opasnije i podjeljenije mjesto”, rekao je Carney. “SAD je iz temelja promijenio svoj pristup trgovini, podižući carine na razine kakve nismo vidjeli još od Velike depresije.”

“Mnoge naše prijašnje snage, koje su se temeljile na bliskim vezama s Amerikom, pretvorile su se u slabosti. To su slabosti koje moramo ispraviti”, dodao je.

Utjecaj Trumpovih carina

Carney je istaknuo da su carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump pogodile radnike u kanadskoj automobilskoj i čeličnoj industriji. Naveo je i da tvrtke odgađaju ulaganja, “ometene velom neizvjesnosti koji se nadvio nad svima nama”.

Premijer je najavio da će redovito obavještavati Kanađane o naporima svoje vlade da smanji ovisnost o SAD-u. “Sigurnost se ne postiže ignoriranjem očitoga ili umanjivanjem vrlo stvarnih prijetnji s kojima se mi Kanađani suočavamo”, poručio je. “Obećavam vam da nikada neću uljepšavati izazove pred nama.”

Ranije kritike i reakcija Bijele kuće

Ovo nije prvi put da Carney, bivši guverner središnjih banaka Kanade i Engleske, govori o promjenama u globalnoj raspodjeli moći. Tijekom govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u siječnju, dobio je široke pohvale zbog osude ekonomske prisile velikih sila nad manjim zemljama, što je izazvalo oštru Trumpovu reakciju.

“Kanada živi na račun Sjedinjenih Država”, rekao je tada Trump. “Zapamti to, Mark, idući put kad budeš davao izjave.” Na Carneyjevo nedjeljno obraćanje iz Bijele kuće zasad nije bilo reakcije.

Novi smjer kanadske vlade

Premijerovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što je pobjedama na posebnim izborima osigurao većinsku vladu. Istovremeno, oporbeni konzervativci vrše pritisak da ispuni jedno od svojih prošlogodišnjih izbornih obećanja i postigne trgovinski sporazum sa SAD-om.

U svom obraćanju Carney je najavio planove za privlačenje novih ulaganja u Kanadu, udvostručenje kapaciteta čiste energije i smanjenje unutarnjih trgovinskih prepreka. Također je istaknuo povećanje izdvajanja za obranu, smanjenje poreza i napore da se stanovanje učini cjenovno pristupačnijim.

“Nada nije plan, a nostalgija nije strategija”

“Moramo se pobrinuti sami za sebe jer se ne možemo oslanjati samo na jednog stranog partnera”, rekao je. “Ne možemo kontrolirati poremećaje koji dolaze iz susjedstva. Ne možemo upravljati svojom budućnošću nadajući se da će sve to odjednom prestati.”

“Možemo kontrolirati ono što se događa kod nas. Možemo izgraditi snažniju zemlju koja će se moći oduprijeti vanjskim poremećajima”, dodao je Carney. Kanadski premijer je napomenuo da nada da će se “Sjedinjene Države vratiti u normalu” nije održiva strategija.

“Nada nije plan, a nostalgija nije strategija”, naglasio je, podsjetivši da je njegova zemlja bila “sjajan susjed” SAD-u, podržavajući ga u vojnim sukobima, uključujući Afganistan i oba svjetska rata. “SAD se promijenio i na to moramo reagirati”, zaključio je. “Ovdje se radi o preuzimanju kontrole nad vlastitom sigurnošću, granicama i budućnošću.”

(Kliker.info-agencije)