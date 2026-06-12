Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su večeras u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Bosna i Hercegovina je povela 1:0 golom Lukića u 21. minuti, a izjednačio je Larin u 79. minuti.

Protivnici Zmajeva u grupi B su selekcije Kanade, Švicarske i Katara.

Nakon utakmice s Kanadom, za izabranike Sergeja Barbareza slijedi duel sa Švicarskom 18. juna u Inglvudu (Los Anđeles), a zadnji protivnik Zmajeva u prvoj fazi takmičenja bit će Katar, 24. juna u Sijetlu.

Reprezentacija BiH sve tri utakmice grupne faze igra u 21:00 sati po našem vremenu.

Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, SAD i Kanadi je 23. u istoriji. Prvi put se igra u tri zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordnih 48 reprezentacija.

Među njima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na Mundijalu u Brazilu.

(Kliker.info-BHRT)