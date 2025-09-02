Kamiondžije ne odustaju : Autoprevoznici drugi dan blokiraju puteve u BiH

Autoprevoznici u Bosni i Hercegovini već drugi dan protestuju širom Bosne i Hercegovine.

Nekoliko hiljada vozača kamiona blokiralo je 1. septembra carinske terminale i glavne saobraćajnice na ulazima u najveće gradove u Bosni i Hercegovini.

Oni traže ukidanje, kako kažu, diskriminacije svojih vozača u Europskoj uniji, ali i u Bosni i Hercegovini, smanjenje troškova, poput poreza na gorivo i putarina, te fleksibilnija, praktičnija i jeftinija pravila za obuku i zapošljavanje novih vozača.

U ponedjeljak navečer je održana i sjednica Predsjedništva Plenuma Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, koja okuplja prevoznike iz BiH.

Zatraženo je održavanje hitne sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj autoprevoznici traže da ministri razmotre donošenje mjera za ispunjenje prve faze zahtjeva transportnog sektora BiH.

U ponedjeljak je održana konferencija za novinare na kojoj je Velibor Peulić, predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH, koje okuplja predstavnike vozača kamiona, naveo da, pored ostalih problema, vozači iz BiH bivaju hapšeni, deportirani i zabranjen im je ulazak u EU zbog prekoračenja boravka od 90 dana , iako se vrijeme “tačno u sekundu” mjeri digitalnim tahografima u kamionima.

“Danas, ako vozač iz Mostara (grad u BiH 40-ak kilometara od granice s Hrvatskom i EU) tri puta u toku dana ode u Ploče (70 kilometara udaljena transportna luka u Hrvatskoj), broji mu se kao da je tri dana boravio u EU”, kazao je Peulić.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto održao je konferenciju za medije nakon obraćanja predstavnika autoprevoznika, kazavši da je većina zahtjeva autoprevoznika ispunjena, a da se onaj najvažniji može riješiti samo promjenom evropskih zakona.

Bosna i Hercegovina je gotovo potpuno zavisna od međunarodnog cestovnog prevoza u robnoj razmjeni sa državama EU. Vijeće ministara BiH je i ranije pregovaralo sa predstavnicima EU o ovom pitanju, ali je Brisel odbio izuzeti vozače od pravila koje reguliše pravila boravka u EU.

Autoprevoznici su izražavali nezadovoljstvo i u aprilu, kada je više od 500 kamiona prošlo kroz Sarajevo, u protestnom defileu.

(Kliker.info-RSE)