Kamala Harris : “Njihovo razmišljanje je bilo: Ako ona sjaji, on (Biden) postaje nevidljiv”

Bivša potpredsjednica SAD-a, Kamala Harris, u svojoj knjizi 107 Days otkriva trenutke frustracije i razočaranja u odnosu s predsjednikom Joeom Bidenom, uključujući situaciju koja se dogodila samo nekoliko sati prije njene ključne debate s Donaldom Trumpom. Guardian je dobio uvid u knjigu prije njene službene objave sljedeće sedmice. Prema Harris, u septembru je bila u hotelu u Philadelphiji, spremna za debatni nastup koji bi mogao imati presudni utjecaj na izbore, kada ju je tadašnji predsjednik nazvao. Poziv je započeo prijateljskim željama za sreću, no ubrzo je prešao u neočekivanu tematiku. Biden je spomenuo svog brata i “moćne osobe” u Philadelphiji, pitajući Harris poznaje li ih – na što je ona rekla da ne.

Kako Harris opisuje u knjizi, Biden je potom rekao: “Moj brat mi je rekao da te ti ljudi neće podržati jer si govorila loše stvari o meni. Nije u to potpuno vjerovao, ali smatrao je da to trebam znati u slučaju da nas moj tim pokuša razdvojiti.” Harris je tada zamolila Bidena da joj grupu stavi u direktan kontakt, ali poziv je tek tada zaista eskalirao.

Biden je, prema njenim riječima, počeo prepričavati vlastite probleme u debatama, uključujući katastrofalnu izvedbu protiv Trumpa tri mjeseca ranije. “Joe je onda pričao o svojim bivšim debatama. ‘Pobijedio sam ga drugi put; nisam se osjećao dobro u toj posljednjoj.’ Nastavio je tvrditi da njegova izvedba nije puno utjecala na birače. Jedva sam ga slušala,” prisjeća se Harris.

Fokus na debatu protiv Trumpa

Harris opisuje da je za nju debata s Trumpom bila poput “velikog borilačkog meča”, s ogromnim posljedicama za Ameriku i svijet. “Jednostavno nisam mogla razumjeti zašto bi me Joe nazvao upravo tada i gotovo cijeli razgovor govorio o sebi. Odvraćao mi pažnju sa pričom o moćnicima u najvećem gradu najvažnije savezne države,” piše Harris. Njen suprug Doug Emhoff odmah je primijetio njeno razočaranje i bijes: “Pusti to,” rekao joj je, potičući je da zadrži fokus na debati s Trumpom.

Tokom kampanje, Harris je nastojala izbjeći kritiku predsjednika s kojim je radila, često ga braneći i u pitanjima koja su se ticala njegove mentalne spremnosti. No u memoarima, ona otkriva napetosti između njih dvoje. Nakon što je Vrhovni sud ukinuo odluku Roe v. Wade 2022., Harris navodi da je “Joe imao problema razgovarati o reproduktivnim pravima na način koji odgovara ozbiljnosti trenutka.” Harris priznaje razliku između Bidenove sposobnosti da vodi zemlju i njegove sposobnosti za kampanju. “Njegov glas više nije bio jak i često je zaplitao jezikom,” piše. Posebno nezgodan trenutak bio je sastanak 4. jula, kada su pozivi za Bidena da se povuče postajali glasniji. Harris je tada primijetila koliko je krhko i slabo Biden izgledao.

Frustracije i lojalnost

Harris opisuje i razočarenja zbog tretmana nje i njezinog tima unutar administracije: “Skrili su te četiri godine, dali nemoguće zadatke, nisu ispravili netačne informacije, nikada nisu branili tvoja postignuća, a sada, konačno, žele da budeš na balkonu, pored njih. I dalje te pitaju da li smo im lojalni?” pitao ju je njen suprug tada. Također se prisjeća kritike zbog “previše dobre” izvedbe u jednom govoru: “Njihovo razmišljanje je bilo: Ako ona sjaji, on (Biden) postaje nevidljiv.”

Biden je 21. jula službeno odustao od izborne utrke, a zatim je podržao Harris. Savjetnici su joj preporučili da se distancira od predsjednika, što je bilo teško prihvatiti: “Bilo je teško čuti da ljudi mrze Joea Bidena,” priznaje Harris. Imala je samo tri mjeseca za pripremu i suočavanje s Trumpom i njegovom mrežom desničarskih influensera. Trump je tada iznio lažnu tvrdnju o njezinoj rasi, što je izazvalo medijsku buru. Harris je odbila ući u njegovu provokaciju: “‘Danas želi da dokažem svoju rasu. Što slijedi? Reći će da nisam žena i da moram pokazati svoju vaginu?’”

Harris opisuje i reakcije svojih suradnika, uključujući tihi šok njenog savjetnika Briana Fallona na ovu njenu konstataciju, što dodatno ilustrira intenzitet medijskog i političkog pritiska pred ključnu debatu.

(Kliker.info-Reuters)