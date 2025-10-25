Kamala Harris nagovjestila da je spremna da se ponovo kandiduje za predsjednicu SAD-a : “Cijelu svoju karijeru sam provela služeći i to mi je u kostima”

Bivša potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris nagovijestila je da bi se mogla ponovo kandidovati za predsjednicu SAD-a.

Kako javlja Politico kandidatkinja Demokratske stranke koja je izgubila od republikanca Donalda Trumpa 2024. godine, izjavila je za BBC u intervjuu koji će biti emitiran u nedjelju da “nije završila” s politikom. “Cijelu svoju karijeru sam provela služeći i to mi je u kostima”, rekla je.

Na pitanje da li bi jednog dana mogla biti prva žena na čelu Bijele kuće, Harris je odgovorila: “Moguće”, aludirajući da bi se mogla ponovo kandidovati za predsjednicu.

Potom je dodala da još nije donijela odluku o tome hoće li se ponovo kandidovati za predsjednicu. Sljedeći američki predsjednički izbori su 2028. godine.

“Postoji mnogo načina da se služi”, rekla je Harris, “ali još nisam odlučila šta ću raditi u budućnosti.”

Harris je odbacila ankete koje su sugerirale da će biti autsajder u predsjedničkoj utrci s malim šansama da pobijedi na demokratskoj listi.

„Da sam slušala ankete, ne bih se kandidovala za svoju prvu, niti za drugu funkciju – i sigurno ne bih sjedila ovdje“, rekla je.

