Ratko Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo nakon 16 godina skrivanja od pravde ili bolje rečeno nakon što je 16 godina uživao zaštitu institucija i pojedinaca države Srbije.

“U ime Republike Srbije obavještavam vas da je danas u jutarnjim satima uhapšen Ratko Mladić. Uhapšen je u koordinisanoj akciji koju su izvele Bezbjednosno-informativna agencija (BIA) i Služba za otkrivanje ratnih zločina”, izjavio je nakon hapšenja tadašnji srbijanski predsjednik i čelnik tada vladajuće Demokratske stranke (DS) Boris Tadić.

Čelnik Akcionog tima za lociranje i hapšenje haških bjegunaca u Srbiji Vladimir Vukčević se u razgovoru za BBC prije tri godine prisjetio kako je došlo do hapšenja.

Za to je iskorišteno porodično okupljanje u selu Lazarevo kod Zrenjanina.

“Njihova porodična slava je Đurđevdan i u posjeti je bila porodica njegovog sina, pa smo zapazili da se mnogo fotografišu. Mislili smo da se u kući nalazi kurir, koji će nositi fotografije porodice u Bosnu, jer smo imali informacije da je Mladić tamo. Čekali smo kurira, ali on nije izlazio, pa smo riješili da napravimo akciju (…) Kad su policajci ušli u kuću, Mladić je pokušao da se sakrije iza vrata. Kada su ga našli, nisu ga odmah prepoznali, mada on nije imao holivudsko prerušavanje poput Karadžića. Na stolu su bili dokumenti na ime Ratka Mladića pa je on priznao da su njegovi”, istakao je Vukčević.

Mladić je i nakon hapšenja uživao poseban status u Srbiji pa mu je prije nego je izručen u Nizozemsku dozvoljeno da posjeti grob kćerke Ane koja je izvršila samoubistvo 1994. godine.

U novembru 2017. godine Mladić je pred Haškim sudom nepravosnažno osuđen na doživotni zatvor. Osuđen je za progone, ubistva, deportacije, prisilna premještanja, terorisanje, protivpravne napade na civile te uzimanje talaca. Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) je 8. juna 2021. godine donio drugostepenu presudu kojom je potvrđena doživotna kazna zatvora zločincu Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

(Kliker.info-Klix)