Vijest da pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) češljaju prostorije nogomentnog kluba FK Borac, na čijem je čelu predsjednik Zvjeudan Misimović, proslavljeni reprezentativac BiH i nekadašnji direktor Zmajeva, iznenadila je bh.javnost. Ne samo nogomentnu, nego i ovu pravosudno-političku.

Naime, da se obavi pretres FK Borac i prostorije koje koristi Misimović, pod sumnjom na pranje novca i zloupotrebu položaja, urađen je po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci!

No, pravo je pitanje, kako je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i donedavni predsjednik RS, čovjek koji pravosuđe u RS drži u šaci, dozvolio da ‘mrska’ SIPA, koju je nedavno prozivao i tražio njenu zabranu RS, prijeteći hapšenjem svih pripadnika, ipak rovari po klubu koji prvak države i takmac u evropskim takmičenjima.

Da stvar bude gora, dugodišnji predsjednik FK Borac bio je Vico Zeljković, Dodikov sestrić, a sada aktuelni predsjednik Nogomentnog saveza BiH.

Upravo je Zeljković zaslužan za dolazak Misimovića u Borac, koji je za vrijeme mandata nekadašnjeg asa Bayerna i Wolfsburga ostvario zapažene rezultate, kako u BiH, tako i na evropskoj sceni.

Pretres kluba dolazi samo dan nakon što je Borac pobijedio Petrov Kub s 3:0 u Banjoj Luci, čime je ulaskom SIPA, u klub, evropski rezultat pao u drugi plan.

Osim toga, i MUP RS, na čijem je čelu Dodikov operativac Željko Budimir pružio je asistenciju SIPA-i, što je Dodik morao znati.

Raport je danas objavio da SIPA istražuje Misimovića zbog sumnje na pranje novca tokom isplate premija za evropske utakmice. Iznos je veći od 400.000 KM, ali je upitno kako je završio na računu Misimovića.

Mismović je dao izjavu na ove okolnosti, ali nije bio priveden, kako su objavili ‘istraživački’ mediji.

(Kliker.info-Raport)