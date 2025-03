Kajganić čuva svoj ‘brod’, Ćulum kukavički ostavio svoju ‘posadu’ na cjedilu

Bivši sudac Suda BiH Branko Perić, koji je prije nekoliko godina odbio poziv Milorada Dodika da napusti svoju časnu dužnost, ocijenio je kako je u BiH na sceni “politička pobuna” i “antiustavni udar”. Naravno, u režiji predsjednika RS-a i njegove secesionističke ergele.

Dijagnoza je uglavnom konzilijarno definirana, međutim, još se ne nazire model liječenja dramatične ugroze gole egzistencije i ozdravljenja teško oboljele, ali izlječive, države BiH.

Iako je praktično sveden na “kućni pritvor”, osuđeni predsjednik RS-a Milorad Dodik povlači vrlo brutalne, antidejtonske, poteze koji već i konkretno nagrizaju državne institucije. Okomio se na SIPA-u, Ustavni sud, državno tužiteljstvo i Sud BiH. Dodik diktatorskim manirima prijeti i poziva dužnosnike, ali i uposlenike navedenih državnih poluga vlasti da odmah napuste sve pozicije i radna mjesta i vrate se na prostor manjeg entiteta.

Tko taj poziv ne usliši proglašava se izdajnikom, a najavljeno je i oduzimanje osobne imovine sluđenih ljudi. Za sada je navodno jedan broj zaposlenika SIPA-e poslušao svog vrhovnika i čekaju rješenja o prelasku u MUP RS-a. Među njima je i direktor SIPA-e Darko Ćulum.

‘Ostavljeni’ Srbi

Njegov čin su mnogi osudili, ne samo u FBiH nego i u RS-u. Smatraju da je “zapovjednik broda koji tone” postupio sebično, izdajnički i kukavički.

U SIPA-i je ostalo raditi još nekoliko stotina Srba koje je ostavio na cjedilu. Ćulum će sebe lagano zbrinuti, međutim, njegove kolege iste nacionalnosti su dovedene na rub nervnog sloma, izloženi su ugrozi gole životne egzistencije. Jer, Dodik laže, njegov siromašni entitet je više pred bankrotom nego li u stanju rasipništva i komotnoj poziciji upošljavanja nekoliko tisuća novih korisnika entitetskih proračunskih jasala.

Zanimljivo je da je bivši prvi pendrek RS-a Dragan Lukač, policijski i zapovjednički savjetovao Darka Ćuluma na posve drugačije napuštanje komandne palube u SIPA-i.

-Ostani na svom mjestu do kraja i ne prepuštaj funkciju ljudima s „lošim namjerama“. Direktor treba ispratiti sve ljude koji se vraćaju u MUP Republike Srpske i da im potpiše rješenja. Ali on treba biti posljednji koji će napustiti brod. Kao kapetan na brodu koji tone, Ćulum ne smije skočiti prije vremena. Ukratko – ne skači, Darko, jer se zna što slijedi za one koji prvi napuste palubu”, poručio je Lukač.

Darko Ćulum je napustio SIPA-u među prvima, međutim njegovo sebično hvatanje “pojasa za spašavanje” itekako bi se moglo i protumačiti za Dodika poražavajućom činjenicom da je veliki broj Srba odbio poziv da sasijeku granu na kojoj sjede i zarađuju kruh. Možda je “kapetan” Ćulum doista i zadnji koji je ispratio taj mizerni broj poslušnika.

Kajganić izdržava pritisak

Za razliku od Ćuluma državni Glavni tužitelj Milanko Kajganić još kormilari stabilnim brodom državnog Tužiteljstva. Kajganić se ponaša zagonetno, u javnosti istupa samo iz nužde, elegantno i inteligentno izbjegava komentirati političke i antiustavne avanture Milorada Dodika.

Kratko je priznao kako Tužiteljstvo ima stanovitih trzavica s operativnom suradnjom s pojedinim policijskim agencijama. Nije teško naslutiti da je riječ o SIPA-i.

Glavni tužitelj Milanko Kajganić je već duže vrijeme trn u oku Dodiku i njegovoj kamarili iz Banje luke. Stavili su mu metu na čelu i verbalno vrlo opasno proglašavaju “najvećim izdajnikom Srba”. To su gnjusne objede Igora Dodika, sina kabadahije iz Laktaša.

Miloradu Dodiku jako smeta što Kajganić održava državno Tužiteljstvo u punom kapacitetu, pa dakle ljudski i šefovski štiti sve zbunjene i prozvane Srbe u toj instituciji. Zato su mnogi skloni ustvrditi da su zadnje Dodikove fašističke prijetnje o oduzimanju privatne imovine, prioritetno odaslane baš Milanku Kajganiću.

-Čim bude uspostavljeno Specijalno tužilaštvo RS-a bit će odmah poduzete “određene radnje”. Svatko onaj tko se pojavi s legitimacijom SIPA-e, Tužiteljstva BiH na prostoru RS-a ili djeluje u ime Suda, Tužiteljstva, SIPA-e bit će pritvoren jer je to protuzakonita radnja. Izučavamo način da onima koji nastave raditi u Sudu i Tužiteljstvu BiH, da im u RS-u konfisciramo imovinu”, u maniru sjevernokorejskog diktatora rigao je Dodik.

Crvena linija

Podivljalog Milorada Dodika ne mogu obuzdati mlitave i raslojene državne poluge prava i prisile. Sve oči su uprte u EUFOR i NATO. Ljudi se pitaju koja je to “crvena crta” koja bi katapultirala međunarodne snage u akciju svrgavanja Dodika i spašavanja države.

Procurila je intrigantna informacija da je NATO čak ovih dana i pragmatično uvježbavao detalje svoje vojne intervencije.

-Najvažnije je da Hrvati u BiH ostanu mirni, sabrani i razboriti. Trebaju izbjegavati bilo kakve pozive na radikalizaciju te čuvati ustavnopravni poredak države, poštujući njen Ustav i zakone. Hrvatska će ih u tome snažno podržavati . Vidjet ćemo kako će reagirati EUFOR i visoki predstavnik te hoće li se odlučiti na akciju uhićenja. Prema mojim informacijama, NATO je već izvršio simulaciju postupanja u slučaju nemira u BiH, što znači da su snage spremne za djelovanje. Ako se donese odluka o privođenju Dodika, pretpostavljam da će akcija biti uspješno provedena, otkrio je praktično senzacionalnu tajnu Miro Kovač, bivši šef hrvatske diplomacije.

NATO ima obvezu čuvanja sigurnosti u BiH i apsolutno, po daytonskom sporazumu, ima odriješene ruke da uporabi vojnu silu. Moguće je da zastranjeni Dodik opet kalkulira s nejedinstvom unutar NATO saveza i Trumpovim destruktivnim odnosom prema toj Alijansi. Do sada se predsjednik RS-a u mnogo čemu prevario pa možda i oko odlučnosti NATO snage živi u još jednoj zabludi.

J. S. (Dnevni)