Govoreći o Bosni i Hercegovini pa i ostavci Christiana Schmidta, Kaja Kallas je rekla kako se uvijek može postaviti retoričko pitanje – da li funkcionisanje države može biti komplikovanije i složenije?

“Naravno, pitanje je možda retoričko, ali da li funkcionisanje države može biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira (PIC) koji će se održati u junu. To je format koji podržava Evropska unija”, rekla je Kallas.

Nakon toga, osvrnula se i na hibridne napade koji se dešavaju na Zapadnom Balkanu.

“Razgovarali smo o saradnji. Zemlje Zapadnog Balkana su zabrinute zbog hibridnih napada koje vide u društvu. Razmijenili smo mišljenja o praksama u Armeniji, Moldaviji i nadam se da će zemlje Zapadnog Balkana biti otporne na ove napade. Maligni utjecaj je problem”, poručila je.

