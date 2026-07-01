Bosna i Hercegovina je u periodu do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu, ali je u posljednje dvije godine vidljiv zabrinjavajući zastoj reformi, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas u intervjuu za Fenu.

Govoreći o činjenici da je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom, ali da reforme i dalje sporo napreduju zbog političkih blokada, Kallas je istaknula da je EU spremna pomoći BiH, ali da domaće vlasti moraju isporučiti reforme koje su potrebne građanima, prosperitetu zemlje i njenom članstvu u EU.

– BiH je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodio do 2024. godine, isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi, zbog čega smo veoma zabrinuti i zato sam ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo da isporučite te reforme – kazala je Kallas.

Naglasila je da reforme nisu važne samo zbog formalnog procesa pristupanja Evropskoj uniji, već prije svega zbog građana BiH.

– To su reforme koje su potrebne vašim ljudima, prosperitetu vaše zemlje, dobrobiti svih ovdje, a potrebne su i za pristupanje Evropskoj uniji – istaknula je.

Kallas je upozorila i da BiH zbog političkih zastoja već gubi značajna sredstva iz Plana rasta za zapadni Balkan.

– Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada, također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju Plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura – kazala je Kallas.

Naglasila je da taj novac može biti uložen u poboljšanje infrastrukture i kvalitetniji život građana.

Govoreći o tome kakav konkretan signal Evropska unija može dati građanima zemalja kandidatkinja kako bi pokazala da je evropska perspektiva stvarna, Kallas je kazala da je proces uvijek dvosmjeran.

– S jedne strane, tu su reforme koje tražimo od zemalja kandidatkinja. Imate i izbore koji dolaze i to je pitanje koje možete postaviti svim strankama koje učestvuju na izborima – da li isporučuju te reforme. S druge strane, tu je i naša strana i mi pokušavamo pomoći vašoj zemlji koliko god možemo – rekla je Kallas za Fenu.

Kao primjere konkretnih koristi za građane navela je projekte poput “roam like at home” (RLAH), odnosno mogućnosti da građani telefoniraju u Evropi po uvjetima sličnima kao kod kuće, kao i procese koji se odnose na platni promet.

Na pitanje da li je proširenje prema zapadnom Balkanu danas više pitanje kredibiliteta Evropske unije ili evropske sigurnosti, Kallas je kazala da je proširenje uvijek geopolitički proces.

– Ako pogledamo geopolitičke procese širom svijeta, jasno je da smo jači kada smo zajedno. Proširenje donosi mir i stabilnost. To smo već vidjeli. Zemlje koje su nekada bile na ratnoj nozi unutar Evropske unije danas rade ruku pod ruku. Jasno je da je to nešto što moramo gurati naprijed – pojasnila je Kallas.

Dodala je da Evropska unija ne može iznevjeriti partnere, uključujući zemlje zapadnog Balkana, te izrazila nadu da će proces proširenja napredovati brže.

– Nadamo se da ćemo se moći kretati prilično brzo u procesu proširenja, pod uvjetom da domaći zadatak bude urađen s obje strane, i u zemljama zapadnog Balkana i u Evropskoj uniji – istaknula je.

Komentirajući prijedloge Francuske i Njemačke o novom pristupu proširenju, koji predviđa postepeno uključivanje zemalja kandidatkinja u određene politike EU, institucije i jedinstveno tržište prije punopravnog članstva, Kallas je kazala da različite ideje proizlaze iz činjenice da je proces proširenja predugo trajao.

– Želimo vidjeti buduće članice kako zaista rade s nama, jer smo zajedno mnogo jači. Ali tačno je i da svi žele pristup unutrašnjem tržištu. Istovremeno želimo vidjeti da te zemlje isporučuju ono što nazivamo osnovama – fundamentalne slobode, slobodu medija, slobodu okupljanja i principe vladavine prava koji zapravo donose prosperitet tim zemljama – izjavila je Kallas.

Naglasila je da pristup unutrašnjem tržištu i reforme moraju ići ruku pod ruku.

Na pitanje da li je Evropska unija spremna za novo proširenje institucionalno, finansijski i politički, posebno u slučaju da Unija naraste na više od 30 članica, Kallas je istaknula da proširenje ne treba posmatrati kao igru u kojoj su ili svi unutra ili svi vani.

– Ako uzmemo za primjer Crnu Goru ili Albaniju, to su veoma male zemlje i apsorpcioni kapacitet Evropske unije to može prihvatiti. Ili ako uzmemo Bosnu i Hercegovinu, ni vi niste velika zemlja. Mislim da sve te zemlje moramo posmatrati pojedinačno i vidjeti kako možemo napredovati – kazala je.

Dodala je, međutim, da je jasno da Evropska unija s većim brojem članica mora imati efikasnije procese odlučivanja.

Govoreći o promjenama u međunarodnom poretku, ratu u Ukrajini, promjenama u transatlantskim odnosima te utjecaju Rusije i Kine, Kallas je poručila da Evropska unija ne može priuštiti da zapadni Balkan još dugo ostane izvan Unije.

– Geopolitička situacija je takva da, ako pogledate kartu, Evropa je zapravo veoma mali kontinent. Imamo mnogo nacija, mnogo različitih kultura i jezika, ali svi smo veoma mali. Da bismo se suprotstavili svim tim protivnicima izvana, moramo raditi zajedno – kazala je Kallas.

Zaključila je da je i u interesu Evropske unije da zemlje zapadnog Balkana postanu njene članice.

– Jasno je da je i u našem interesu da se zapadni Balkan, odnosno zemlje zapadnog Balkana, pridruže Evropskoj uniji – poručila je Kallas u intervjuu za Fenu.

(Kliker.info-FTV)