Jusuf Nurkić ponovo pokazao veliko srce: Donira 100 tona hrane za građane BiH

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić još jednom je pokazao svoju humanost i spremnost da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba objavila je da ih je Nurkić kontaktirao s posebnom željom – da donira čak 100 tona hrane za građane Bosne i Hercegovine.

U objavi na društvenim mrežama iz ove organizacije naveli su kako ih je Nurkić lično pozvao i najavio novu veliku donaciju.

“Sinoć nas zove naš Jusuf Nurkić i kaže da hoće da donira 100 tona hrane. Nije Jusufu prvi put da je uradio nešto ovako“, poručili su iz Pomozi.ba.

Ovo nije prvi put da Nurkić organizuje ovako veliku pomoć za građane naše zemlje. Prije šest godina donirao je 125 tona hrane za stanovnike Bosne i Hercegovine, a nekoliko godina kasnije osigurao je i 100 tona brašna za ljude u potrebi.

Bh. košarkaš je tokom godina u više navrata pomagao kroz različite humanitarne akcije. Osim donacija hrane i novca, Nurkić je finansirao izgradnju košarkaških terena u Tuzli, Zadru i afričkoj državi Ruandi, čime je dodatno pokazao koliko mu znači pomoć zajednici i razvoj sporta.

(Kliker.info-SC)