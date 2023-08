Jusuf Nurkić: Mi idemo u Poljsku da osvojimo turnir, a ne da igramo

Košarkaška reprezentacija BiH se u proteklom periodu spremala za pretkvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Naši najbolji košarkaši sutra putuju u Poljsku gdje će se igrati kvalifikacijski turnir, a tim povodom je organizovana i press-konferencija.

Prvi se medijima obratio Jusuf Nurkić.

“Skupili smo se svi ovdje da pošaljemo poruku, snažnu i detaljnu. Posljednjih 30 godina prolazimo iste probleme, kapiten je ovdje najduže, po meni od uslova moramo krenuti. Svake godine nemamo para, tražimo donacije, a nemamo se kome obratiti. Nemamo jedno ime da kažemo da imamo te probleme. Pravimo mnogo bolje rezultat nego što imamo uslove, četvorica spavaju u jednoj sobi, nemamo kondicionog trenera, nama je neobjašnjivo da se takve stvari dešavaju. Svi smo ovdje dobrodošli ako šutimo i radimo, ali ne možemo raditi ako nemamo uslova“, kazao je Nurkić i nastavio:

“Idemo tamo da to osvojimo, a ne da igramo. Šaljemo poruku gdje želimo da se saberemo, a političari se ne saberu nikada jer njima plate ne kasnu. Mi ovdje osnovne stvari ne možemo dobiti. Moramo razmišljati kako da smjestimo porodice u druge hotele. Kapiten će objasniti šta nam treba osim uslova i kako možemo to unaprijediti, prvi ja sa imenom i prezimenom, da ovdje bude bolje. Došlo je vrijeme da ovdje bude bolje i da uspijemo u jednom planu, nevezano ko je selektor. Da djeci koja žele igrati za BiH pokažemo neke stvari. U budućnosti će biti upitno da li će djeca ostati i igrati ovdje s obzirom da je ovdje cirkus“, zaključio je Nurkić.

Nakon Nurkića riječ su uzeli Džanan Musa i Miralem Halilović.

“Jusuf je rekao ispred svih igrača i onih koji će nakon nas doći, te koji će biti za 50 godina ovdje. Problem će biti za 50 godina, mi nemamo plan, nemamo uslove, nemoguće je da u jednoj reprezentaciji četiri igrača spavaju u jednoj sobi. Možda je to šaljivo, ali da se četverica odraslih ljudi dodiruju nogama. Ja ću se nadovezati na pripremne utakmice, ostale reprezentacije imaju devet prijateljskih, a mi dvije sa Obalom Slonovače, uz dužno poštovanje njima. Idemo tamo da to osvojimo, ali da li mi možemo imati pravo mjerilo uz uslove koje imamo. Ko dogovara te utakmice? Mislim da ne radimo dobar posao i ne radimo na vrijeme, a da ne govorim o ostalim stvarima poput karata i drugi stvari. Koljena svoja poderasmo u tri-četiri sata leta. Nadam se da će ova poruka biti jaka da se neke stvari promijene, te da BiH sa Vladom stane iza reprezentativaca, ne samo iza mene nego iza svih igrača jer mislim da govorimo istim glasom“, kazao je Musa.

“Zahvalni smo na svim donacijama, ali mišljenje svih je da bi Savez trebao da nađe način da finansira sebe, te da se u svojim dvoranama organizuju utakmice poput Slovenaca. Najčešći problem je finansiranje, nema se para za ovo, nema za ono, ali svi su tu, dijaspora je tu, SFF je tu. Ja vjerujem kada bi se organizovale tri utakmice, sve bi se to moglo otkloniti. Što ne postaviti fan shopove gdje bi se prodavali dresovi, što ne snimiti neku reklamu, pa da se nađe način da se reprezentacija finansira. Ne rade se stvari da se reprezentacija finansira, dosta puta je sve na bazi improvizacije, gašenje vatre. Članovi staffa spavaju u autu nakon Crne Gore, milion takvih primjera, ne želimo ih više navoditi jer bi bilo apsurdno. Ne tražimo mi nešto previše nego minimalno, ovdje dolazimo samo iz ljubavi, nemamo nikakve naknade, htjeli bi to da se ostvari kako ne bismo tražili donacije već da sami sebe finansiramo. Mi idemo u Poljsku da osvojimo turnir, za nas će sve osim osvajanja biti neuspjeh, idemo sa jasnim ciljem da osvojimo to i da se plasiramo u kvalifikacije za OI i ubijeđeni smo da ćemo to napravit“, zaključio je Miralem Halilović kapiten košarkaške reprezentacije BiH.

(Kliker.info-SC)