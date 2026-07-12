Fudbaleri Engleske plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što su u Miamiju savladali Norvešku poslije preokreta i produžetaka (2:1).

Englezi su imali ulogu favorita, a do mjesta među četiri najbolje ekipe svijeta došli su uz puno muke. Junak “Tri lava” bio je dvostruki strijelac Jude Bellingham.

Nakon ne pretjerano gledljivih pola sata igre, uslijedila su uzbuđenja.

Andreas Schejlderup je pokušao centrirati, ali lopta mu je prešla preko noge, prevarila i Jordana Pickforda na golu Engleske te završila u golu.

Norvežani su u 44. imali sjajnu kontru koju je upropastio Alexander Sorloth.

I kako to obično biva, stigla je kazna.

Jude Bellingham se ukazao i u nadoknadi prvog dijela poravnao na 1:1.

Harry Kane je u finišu prvog dijela postigao gol koji je poništen zbog ofsajda.

Torbjorn Heggem je u 55. obradovao Norvežane pogotkom, ali je slavlje pokvario francuski sudija Clement Turpin, koji ga je poništio nakon intervencije iz VAR sobe zbog prekršaja Erlinga Haalanda u sklopu akcije.

Englezi su bili bezidejni u drugom poluvremenu, bez pravih prilika, ali dodatnih 30 minuta igre bila je “druga šansa” koju su znalački iskoristili.

Otišlo se u produžetke, a tamo Englezi dobivaju novog kralja – Jude Bellingham se ukazao i u 93. odbitak nakon nespretne intervencije Nylanda poslao loptu u gol i lansirao Engleze u polufinale.

Bellingham je sada na šest postignutih golova, koliko ima i Kane. Više imaju samo Kylian Mbappe i Lionel Messi (po osam).

Engleska će za veliko finale igrati protiv boljeg iz duela Argentina – Švicarska.

(Kliker.info-SC)