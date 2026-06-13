Zmajevi su do prednosti stigli u 21. minuti kada je nakon asistencije Ivana Bašića mrežu domaće selekcije zatresao Jovo Lukić.

Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti susreta, a pogodak za konačnih 1:1 postigao je Cyle Larin.

Nakon utakmice za Arenu Sport govorio je upravo Lukić, strijelac jedinog gola za Zmajeve protiv Kanade, koji nije krio emocije zbog pogotka na Mundijalu.

– Da sam zamišljao svoj prvi gol na Svjetskom prvenstvu, ne bih mogao bolje. Ipak, nije ispalo onako kako sam želio. Radije bih da nisam zabio, a da smo pobijedili. Bez obzira na to, sretan sam zbog pogotka, rekao je Lukić za Arenu Sport.

Govorio je i o značaju osvojenog boda na otvaranju prvenstva.

– Sigurno da nam ovaj rezultat otvara put dalje. Međutim, ako svakoj utakmici ne budemo pristupali kao večeras, ako se ne budemo borili za svaku loptu, teško ćemo ostvariti cilj. Samo na taj način možemo proći dalje, Lukić.

Na kraju je imao posebnu poruku za navijače Bosne i Hercegovine koji su u velikom broju stigli u Toronto.

– Želim se zahvaliti navijačima. Nemam riječi kojima bih im se mogao odužiti. Imao sam osjećaj da smo igrali u BiH, samo sam čuo naše navijače, njihove nisam ni čuo kako pjevaju. Iskreno im se zahvaljujem na ogromnoj podršci, istakao je Lukić.

(Kliker.info-agencije)