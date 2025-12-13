hamburger-icon

Kliker.info

Johnny Štulić iznenadio novom verzijom kultne pjesme (VIDEO)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Johnny Štulić iznenadio novom verzijom kultne pjesme (VIDEO)

13 Decembra
20:30 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Johnny Štulić iznenadio je svoju publiku objavom nove, osvježene verzije pjesme Bez mene, klasika s Azrina sedmog studijskog albuma Između krajnosti.

Interpretacija klasika

Nova verzija pjesme obogaćena je novim glazbenim elementima, ali zadržava duh originala. Ljudi su s oduševljenjem dočekali novu verziju, a društvene mreže preplavili su pozitivni komentari. Mnogi ističu kako zvuči svježe i atraktivno, podsjećajući ih zašto su se uopće zaljubili u Štulićevu muziku.

Tekst pjesme Bez mene

Često ljubav tako prelazi
neosjetno preko večeri

U svijetloplavom bojom usana
hladan pogled iznad ramena
i opreznost do novog susreta

Ne trudi se da budeš jedina
Mrtva lica vladaju jezikom rijetkim
i teško razumljivim
i tu nema mjesta za tebe

A kad suze igraju
razlozi se povlače pred iskušenjem
da se zaboravi

I da borba nikada ne ugasi proljeće
u tvome srcu
i da uspiješ – bez mene

(Kliker.info-Index)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku