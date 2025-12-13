Johnny Štulić iznenadio novom verzijom kultne pjesme (VIDEO)

Johnny Štulić iznenadio je svoju publiku objavom nove, osvježene verzije pjesme Bez mene, klasika s Azrina sedmog studijskog albuma Između krajnosti.

Interpretacija klasika

Nova verzija pjesme obogaćena je novim glazbenim elementima, ali zadržava duh originala. Ljudi su s oduševljenjem dočekali novu verziju, a društvene mreže preplavili su pozitivni komentari. Mnogi ističu kako zvuči svježe i atraktivno, podsjećajući ih zašto su se uopće zaljubili u Štulićevu muziku.

Tekst pjesme Bez mene

Često ljubav tako prelazi

neosjetno preko večeri

U svijetloplavom bojom usana

hladan pogled iznad ramena

i opreznost do novog susreta

Ne trudi se da budeš jedina

Mrtva lica vladaju jezikom rijetkim

i teško razumljivim

i tu nema mjesta za tebe

A kad suze igraju

razlozi se povlače pred iskušenjem

da se zaboravi

I da borba nikada ne ugasi proljeće

u tvome srcu

i da uspiješ – bez mene

(Kliker.info-Index)