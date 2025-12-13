Johnny Štulić iznenadio novom verzijom kultne pjesme (VIDEO)
Johnny Štulić iznenadio je svoju publiku objavom nove, osvježene verzije pjesme Bez mene, klasika s Azrina sedmog studijskog albuma Između krajnosti.
Interpretacija klasika
Nova verzija pjesme obogaćena je novim glazbenim elementima, ali zadržava duh originala. Ljudi su s oduševljenjem dočekali novu verziju, a društvene mreže preplavili su pozitivni komentari. Mnogi ističu kako zvuči svježe i atraktivno, podsjećajući ih zašto su se uopće zaljubili u Štulićevu muziku.
Tekst pjesme Bez mene
Često ljubav tako prelazi
neosjetno preko večeri
U svijetloplavom bojom usana
hladan pogled iznad ramena
i opreznost do novog susreta
Ne trudi se da budeš jedina
Mrtva lica vladaju jezikom rijetkim
i teško razumljivim
i tu nema mjesta za tebe
A kad suze igraju
razlozi se povlače pred iskušenjem
da se zaboravi
I da borba nikada ne ugasi proljeće
u tvome srcu
i da uspiješ – bez mene
(Kliker.info-Index)
