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John Ginkel kod Komšića : Amerikanci istražuju mogućnosti ulaganja u nekretnine u BiH

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John Ginkel kod Komšića : Amerikanci istražuju mogućnosti ulaganja u nekretnine u BiH

21 Jula
14:58 2026
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Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom o mogućnostima intenziviranja investicija u Bosni i Hercegovini.

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel informisao je člana Predsjedništva BiH Željka Komšića o razgovorima koje je vodio u vezi s mogućnošću novih investicija iz Sjedinjenih Američkih Država u oblasti energetike, infrastrukture i nekretnina.

Član Predsjedništva BiH Komšić istaknuo je da su investicije iz Sjedinjenih Američkih Država dobrodošle, ne samo zbog njihovog ekonomskog značaja, već i kao pokazatelj sigurnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, što može predstavljati dodatni podsticaj i drugim investitorima.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim procesima u vezi s izborom novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i o nužnosti nastavka razgovora o reformskim zakonskim rješenjima koja bi doprinijela unapređenju investicijskog ambijenta i privlačenju novih investicija u Bosnu i Hercegovinu.

(Kliker.info-Vijesti)
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