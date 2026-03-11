Joe Rogan: Rat s Iranom je sulud, Trump je izdao birače

Poznati podcaster Joe Rogan izjavio je da se pristaše predsjednika Trumpa osjećaju izdano zbog sukoba s Iranom, koji je nazvao “suludim”. Rogan smatra da je Trumpova politika u suprotnosti s njegovim predizbornim obećanjima o zaustavljanju “besmislenih ratova”, piše The Hill.

“To je suludo s obzirom na to na čemu je gradio kampanju. Mislim, zato se mnogi ljudi osjećaju izdano, zar ne? Kandidirao se s porukom ‘Nema više ratova’, ‘Zaustavite ove glupe, besmislene ratove’, a sada imamo rat za koji ne možemo ni jasno reći zašto smo ga započeli”, rekao je Rogan u najnovijoj epizodi svog podcasta. Podsjetimo, Rogan je podržao Trumpa u izbornoj utrci 2024. te ga je ugostio u svom podcastu, no od reizbora više ga je puta kritizirao, ponajviše zbog imigracijske politike.

Brojni republikanski zastupnici izrazili su zabrinutost da bi Iran mogao postati dugotrajna obveza za SAD, nakon dva desetljeća sukoba u Iraku i Afganistanu.

Prošle sedmice , zastupnik Tim Burchett izjavio je da bi se “MAGA glasači” trebali bojati da bi američka vojna akcija protiv Irana mogla prerasti u “još jedan vječni rat”.

“Poručio bih im da ostanu zabrinuti”, rekao je Burchett novinaru na pitanje ima li poruku za Trumpove pristaše. “Budite zabrinuti. Budite na oprezu. Pozovite nas na odgovornost. Zahtijevajte da budemo iskreni oko toga.”

Prema novoj anketi Sveučilišta Quinnipiac, gotovo tri četvrtine anketiranih američkih glasača očekuje da će sukob u Iranu potrajati mjesecima ili duže. Čak 71 posto ispitanika vjeruje da će rat trajati “mjesecima”, “oko godinu dana” ili “dulje od toga”.

Trump je sinoć rat nazvao “pustolovinom” koja će uskoro završiti.

“Ovo je bila samo pustolovina, nešto što se moralo napraviti. I vrlo smo blizu tome da je okončamo”, rekao je Trump tijekom konferencije za novinare.

Predsjednikovi komentari uslijedili su nekoliko dana nakon što je izjavio da će od iranskog vodstva prihvatiti isključivo “bezuvjetnu predaju”.

(Kliker.info-Index)