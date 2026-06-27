U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu poginulo je više od 900 ljudi, a 3360 ih je ozlijeđeno, pokazuju vladini podaci. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima dok porodice očajnički iščekuju vijesti o svojim najmilijima, piše BBC.

Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu u srijedu u razmaku od samo nekoliko sekundi. Drugi potres, magnitude 7.5, bio je jedan od najjačih koji su pogodili zemlju u posljednjih stotinu godina. Ozlijeđeni se zbrinjavaju u privremenim medicinskim objektima nakon što su deseci zgrada na sjeveru zemlje uništeni.

Očajnička potraga za preživjelima pod ruševinama

Prema riječima dužnosnika, najteže je pogođena regija La Guaira, sjeverno od glavnog grada Caracasa. U toj se saveznoj državi nalaze i jedna od dvije glavne luke u zemlji te Međunarodna zračna luka Simón Bolívar, glavni zračni prometni čvor Venezuele.

Broj nestalih se procjenjuje na oko 50.000, a očekuje se da će broj poginulih rasti kako se napori spašavanja budu nastavljali. U La Guairi, Natacha Diaz ispričala je za BBC kako su njezine dvije kćeri, stare 22 i 23 godine, ostale zarobljene pod ruševinama srušenog trgovačkog centra gdje su radile kao pedikerke.

“Bile su s prijateljicama”, rekla je. “Samo želim da ih pronađu. Vjerujem i nadam se da su još tamo.”

“Samo želim da mi se vrate. One su sve što imam, preklinjem vas”, dodala je.

Stotine zarobljene, bolnice preopterećene

Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodríguez u petak je na državnoj televiziji objavio da je broj poginulih dosegao 920, dok se za najmanje 172 osobe još uvijek vjeruje da su zarobljene pod ruševinama. Samo u La Guairi spašene su najmanje 243 osobe.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez na konferenciji za medije potvrdila je da su deseci ljudi spašeni živi, što “nas veseli jer će ponovno moći zagrliti svoje porodice i najmilije”. Dodala je da je od prvotnih potresa zabilježeno 214 naknadnih podrhtavanja tla.

Stotine zgrada su oštećene ili uništene, uključujući brojne bolnice i trgovačke centre, rekao je Jorge Rodríguez, dodavši da je oštećeno i najmanje 1000 drugih infrastrukturnih objekata.

Preživjele medicinske ustanove su preopterećene, a liječnici su za BBC rekli da je i prije katastrofe bilo teško liječiti pacijente. “Sve naše bolnice oskudijevaju zalihama i lijekovima, nismo u stanju pružiti medicinsku skrb našim ljudima ni u normalnim okolnostima”, rekao je doktor Pedro Javier Fernandez. “Sada, s ovom tragedijom, izvanredno stanje je još gore i s njime se teže nositi nego što bi to bio slučaj u drugim zemljama.”

U Venezuelu stiže međunarodna pomoć

Visoki vladin dužnosnik potvrdio je da su stotine međunarodnih spasioca stigle u zemlju, a još ih je na putu. Zbog prekida komunikacija, oštećenih cesta i nedostatka resursa, početni odgovor na katastrofu bio je otežan, a spasioci su u nekim slučajevima golim rukama izvlačili ljude iz srušenih zgrada.

U petak je iz Velike Britanije poletio vojni avion s britanskim timovima za potragu i spašavanje, psima i dronovima. Timove, sastavljene od stručnjaka iz 14 britanskih vatrogasnih službi, predvodi vatrogasna i spasilačka služba Merseysidea. Svoje timove poslale su i Sjedinjene Države, Nizozemska, Meksiko i Švicarska.

SAD je također najavio slanje ratnih brodova i transportnih aviona, kao i 150 miliona dolara pomoći.

Generalni sekretar Norveškog vijeća za izbjeglice Jan Egeland rekao je za BBC da su međunarodni spasioci na terenu zatekli “strašnu štetu”. Istaknuo je da je Venezuela bila nespremna i ranjiva zbog svoje “već urušene infrastrukture” nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja.

Šef UN-a za humanitarnu pomoć Tom Fletcher poručio je da katastrofa “zahtijeva globalni međunarodni odgovor, a mi ćemo ga koordinirati i osigurati”. “Želim da ljudi u Venezueli znaju da pomoć stiže”, rekao je.

Tragedije i čuda pod ruševinama

Diljem Venezuele moral je podigla vijest o spašavanju troje male braće i sestara u La Guairi. Snimka emitirana na državnoj televiziji prikazuje kako izlaze iz ruševina prekriveni prašinom. “Dođi, dijete, dođi ovamo”, govori muškarac prvom djetetu koje izlazi iz otvora u betonu. Zatim izlazi djevojčica, a na pitanje jesu li braća i sestre, odgovara: “Da, troje nas je.” Ubrzo nakon toga, uz nešto više poteškoća, izlazi i treća sestra, jecajući i prekrivena prašinom.

Među žrtvama je i supruga venezuelanskog fudbalera Héctora Bella, koja je poginula spašavajući njihovu kćer. Bello je na Instagramu napisao da je “njegova dragocjena ljubav”, koju su mediji identificirali kao njegovu suprugu Andreu, spasila život njihovoj kćerkici. “Ispričat ću joj priču o tome kako si je spasila, ljubavi moja – kako si dala život za našu kćer, kako si bila hrabra žena koja je nije napustila ni u svojim posljednjim trenucima”, napisao je Bello.

Među poginulima su i jedan portugalski te dva brazilska državljanina, potvrdile su njihove vlade. Španjolski mediji, pozivajući se na ministarstvo vanjskih poslova, izvijestili su da su poginula i četiri španjolska državljana, a za još 106 se traga.

Katastrofa u jeku političke neizvjesnosti

Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello rekao je da je potresima pogođeno više saveznih država. U Caracasu su najteže stradale četvrti Los Palos Grandes i Altamira, dok su naknadna podrhtavanja tla uglavnom pogodila sjevernu obalu zemlje, uključujući države La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcón.

Leopoldo Lopez, vođa venezuelanske oporbe koji živi u egzilu u Španjolskoj, rekao je za BBC News da je razaranje “golemo” i da su ljudi u “šoku”. “Nažalost, svjedočimo istovremenom kolapsu infrastrukture i nesposobnosti države da pruži pravovremenu pomoć ljudima u razorenim područjima”, kazao je, ali i dodao da postoji “golema podrška civilnog društva u Venezueli”.

Ova prirodna katastrofa dogodila se u vrijeme velike neizvjesnosti za Venezuelu, koja se već više od desetljeća suočava s teškom gospodarskom krizom. Prije manje od šest mjeseci, Nicolása Madura, ljevičarskog vođu koji je vladao zemljom od 2013., uhapsile su američke snage u Caracasu i prebacile ga u New York zbog optužbi za trgovinu drogom. Vođenje zemlje preuzela je Madurova saveznica i bivša potpredsjednica Delcy Rodríguez.